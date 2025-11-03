Cobre San Rafael defiende una "mejora sostenida" de la calidad del agua fluvial en los alrededores de la Mina de Touro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cobre San Rafael ha defendido este lunes que su 'Plan de Restauración Integral de las Aguas de la Mina de Touro - O Pino' ha mejorado la calidad del agua fluvial en la región del municipio coruñés tras el tratamiento de 4,46 millones de metros cúbicos de agua, desde 2018 hasta 2025.

Tal y como ha argumentado la compañía en un comunicado, esta recuperación es "visible" después de una "iniciativa voluntaria" para "restaurar la calidad de las aguas y "recuperar los ecosistemas fluviales afectados por los pasivos de la antigua explotación", clausurada en 1986.

Cobre San Rafael sostiene que la calidad del agua es "excelente" gracias a una Planta de Tratamiento que "opera de manera continua" y alimenta el río Pucheiras.

Asimismo, la compañía ha detallado que el sistema "garantiza" que las aguas tratadas presenten unos niveles de metales "tan bajos" que "pueden ser considerados excelentes", según parámetros establecidos por Augas de Galicia.

De este modo, la empresa de minería también ha recalcado que el plan de restauración está produciendo un "impacto ambiental positivo y sostenido". Los resultados, ha afirmado, son seguidos por el equipo de Medio Ambiente de la compañía y por el Grupo de Enxeñaría da Auga y del Medio Ambiente de la Universidade da Coruña (UDC).

Como ejemplo, la compañía menciona, además, que en el río Portapego la concentración de hierro "se ha reducido hasta 100 veces", lo que "supone una recuperación ambiental sin precedentes".