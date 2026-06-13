Un coche alcanza a un grupo de seis ciclistas en Cambre (A Coruña)

Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 13 junio 2026 14:19
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un coche ha alcanzado a un grupo de seis ciclistas que circulaban en Cambre (A Coruña). Dos de ellos fueron atendidos y trasladados por los servicios sanitarios.

   Tal y como ha informado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 11.30 horas de este sábado en la AC-400, en Sigrás, Cambre. El vehículo chocó contra el grupo de ciclistas, que cayeron al suelo.

   De los seis deportistas, dos recibieron asistencia médica y fueron trasladados por un equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al centro hospitalario de referencia.

   Además, de los sanitarios, se desplazaron hasta el punto agentes de la Policía Local y miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de Cambre.

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