Un coche atropella a un joven en Boiro (A Coruña) y la Policía Local investiga lo sucedido

Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo

A CORUÑA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha sido atropellado en el casco urbano de Boiro (A Coruña) por un coche que, según ha podido saber el 112 Galicia a través de testigos del accidente, continuó su marcha. De este modo, los agentes de la Policía Local investigan los hechos.

Además, poco después, la central de emergencias supo por una llamada de la presencia de un coche con un golpe en el parabrisas cerca del cementerio, lo que fue puesto en conocimiento del cuerpo policial. En la información proporcionada esta mañana, el 112 señala que este vehículo era el implicado en el accidente.

El suceso se produjo apenas unos minutos después de las 23.00 horas de la noche del sábado en un paso de cebra delante del Ayuntamiento; concretamente, en la Rúa Principal de Boiro, por donde pasa la carretera comarcal AC-305.

Varias personas fueron testigos del atropello e indicaron al servicio de emergencias la posibilidad de que el herido estuviera inconsciente. Los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ya habían sido informados y enviaron una dotación al lugar del accidente. Posteriormente, trasladaron el herido al Hospital do Barbanza.

A pesar de que el joven estaba liberado y accesible, el 112 Galicia solicitó la colaboración de los miembros del Servicio Municipal de Protección Civil. Por su parte, los agentes de la Policía Local investigan los hechos, ya que todas los testigos coincidían en la marcha del conductor del vehículo.