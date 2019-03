Colectivos ciudadanos acuden este martes al Parlamento europeo para exigir "aire, agua y tierra limpias" para Galicia

Publicado 18/03/2019 12:06:59 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación formada por 15 representantes de colectivos ciudadanos gallegos se desplazarán este martes hasta Bruselas para exigir en el Parlamento europeo "aire, agua y tierra limpias para Galicia y para toda Europa". En concreto, se trata de una iniciativa de la eurodiputada gallega del Grupo Confederal Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) Lídia Senra.

Según informa la europarlamentaria, el objetivo del viaje será "denunciar" que en la Comunidad "se están incumpliendo las normativas medioambientales en la gestión de la basura, en la minería, en la depuración de las aguas, en los proyectos relacionados con la transición energética y por parte de muchas empresas que priorizan la rapiña de los recursos naturales y los beneficios económicos frente al respeto por el medio, por la salud y por el futuro de vida de la mayoría de la población.

La delegación, que partirá este martes del aeropuerto de Lavacolla, en Santiago, estará integrada por representantes de la Plataforma Non á ampliación da depuradora de Lourizán (Pontevedra), Plataforma Veciñal de Sanxenxo, Plataforma Casalonga Limpa de Residuos (Teo), Plataforma Salvemos Catasós (Lalín), Plataforma Mina Touro-O Pino Non, Plataforma pola recuperación do río Sar, Plataforma Non Eólicos Bustelo-Campelo-Monte Toural (Coristanco), Asociación de Afectados polo Vertedoiro de Lesta, Plataforma Salvemos a Comarca de Ordes, Comisión de Seguimento da minaría e defensa do rural de Mesía-Frades, Plataforma de afectados pola destilería de Contimunde (Rois), Sindicato Labrego Galego (SLG) y ContraMINAcción. También acudirá la diputada de En Marea en el Parlamento gallego Paula Vázquez Verao.

El grueso de las actividades se llevará a cabo durante el miércoles, de 13,30 a 9,30 horas, en una jornada de intercambio y exposición de información en la Eurocámara a la que también asisitirán miembros del equipo jurídico de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Ya en la tarde del miércoles, a partir de las 19,00 horas, los colectivos se congregarán en el Centro Galego de Bruselas La Tentation, donde se proyectará el reportaje documental 'Redes contra a política do espolio. Aire, auga e terra limpas'. Además, el jueves asisitirán a la convocatoria de la sesión de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, en la que algunas de estas entidades tienen presentadas solicitudes.