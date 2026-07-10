Colectivos contra Altri celebran el archivo definitivo, pero lamentan que la Xunta no lo haga por el medio ambiente

Numerosas personas durante una manifestación en favor de la preservación del río Ulla y la ría de Arousa, a 14 de junio de 2026, en Arousa, Pontevedra, Galicia (España). La Plataforma Ulloa Viva, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y la Plata - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Colectivos en oposición al proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) han celebrado el anuncio de archivo definitivo que la Consellería de Economía e Industria ha comunicado este viernes tanto a la empresa como a las partes interesadas en la tramitación, como lo son entidades como la Plataforma Ulloa Viva y Greenpeace, entre otros.

"Hoy sí y por fin fue un 'Altri non'", ha dicho Manoel Santos, portavoz de Greenpeace en Galicia. Con todo, ambas organizaciones han lamentado que la Xunta tome esta decisión por la imposibilidad de conexión eléctrica y no por motivos medioambientales, ya que, como lo han expresado en varias protestas multitudinarias, lo encuentran perjudicial.

Los integrantes de Ulloa Viva han manifestado "estar felices", pero, al mismo tiempo, mantienen la "cautela" por el plazo de un mes con el que cuenta Greenfiber (filial de Altri) para presentar un recurso contencioso administrativo. "No podemos estar completamente satisfechos porque de nuevo tenemos por delante un plazo de un mes que tiene la empresa para recurrir", han expresado.

El colectivo también ha lamentado que, tras "seis manifestaciones masivas", el Gobierno gallego "se limite a anunciar el archivo definitivo del proyecto porque no tiene electricidad" y seguirá demandando que "lo entierre por incompatible con la vida". La plataforma ha advertido durante los últimos cuatro años que el proyecto "no tiene licencia social" por ser "malo" para los habitantes del entorno.

"Queda claro que ha ganado la vida que las vecinas de Ulloa, Deza, Terra de Melide, Arzúa hasta la ría de Arousa hemos conseguido luchar contra un proyecto que la Xunta y Altri trataron de imponernos por la fuerza", ha expresado.

Por su parte, el portavoz gallego de Greenpeace también ha criticado que la Xunta "no reconozca el perjuicio que podía causar y que simplemente lo archive por la cuestión eléctrica". No obstante, ha celebrado que, a su modo de ver, la lucha social "haya conseguido frenar un proyecto tremendamente lesivo".

MANIFESTACIONES EN CONTRA DE ALTRI

La primera manifestación contra Altri se produjo el 26 de mayo de 2024 en Palas de Rei y, desde entonces, diferentes colectivos han convocado otras protestas en varios puntos de la geografía gallega.

Una de las mayores movilizaciones contra este proyecto se produjo el 15 de diciembre de 2024 cuando miles de personas desbordaron la Praza do Obradoiro. Una protesta "histórica", según los organizadores, "a la altura de la que acogió Compostela el 1 de diciembre de 2002 por el Prestige".

Tres de las protestas realizadas durante este tiempo han sido también por mar: la primera, el 12 de junio de 2025 cuando centenares de embarcaciones se concentraron en el canal de la ría de Arousa y recibieron al buque 'Arctic Sunrise' de Greenpeace y la segunda se produjo el 22 de marzo de 2025 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). La última fue el mes pasado, en A Illa de Arousa (Pontevedra).