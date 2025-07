El Colexio de Xornalistas lanza una publicación con los testimonios de 13 mujeres referentes del periodismo gallego

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia presenta el libro 'As mulleres no xornalismo galego: A crónica revelada' - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colexio Profesional de Xornalisas de Galicia (CPXG) ha lanzado 'As mulleres no xornalismo galego: A crónica revelada', una publicación en la que recoge testimonios de 13 referentes del periodismo en la Comunidad, que admiten que "aunque sabían que había una historia, no sabían que formaban parte de ella".

Una obra coral que homenajea a las voces de esas mujeres pioneras en el sector de los medios de comunicación. El CPXG ha presentado este viernes el proyecto, que entrevista a una serie de mujeres "poco conocidas", pero, "sin las que no se puede contar la historia del periodismo gallego".

Tal y como ha explicado la decana de la institución, Belén Regueira, la publicación aborda el estado de la profesión, la crisis de credibilidad, la precariedad laboral, la relación con las fuentes, las áreas periodísticas, pero también aspectos como la conciliación --o su "imposibilidad"--, la mirada patriarcal en los medios de comunicación, el acoso sexual y el síndrome de la impostora.

Ante la presencia de algunas de las entrevistadas, la coordinadora del libro, Eliana Martíns, ha explicado que aunque en el Colexio de Xornalistas la igualdad de género era "una preocupación", se concebía a nivel "puramente informativo" y a través de aspectos como el tratamiento de la violencia de género. "Nos faltaba hablar de nosotras mismas, de como fue entrar en las redacciones", ha asegurado.

La publicación --que combina investigación histórica, entrevistas y fotografía-- aborda el período de tiempo comprendido entre los 70 y 80, cuando iniciaron su trayectoria las entrevistadas, una época en la que la presencia femenina en los medios de comunicación era escasa. Entrando en los años 2000 en las facultades de comunicación "solo un 30% eran mujeres", una cifra que no era "nada extraña".

En este sentido, la obra se convierte también en un ejercicio de justicia simbólica y generacional, al recoger la trayectoria de referentes como Begoña Caamaño --recientemente anunciada como autora homenajeada en el Día das Letras Galegas 2026-- o Luísa Villalta, quien da nombre a los premios que hicieron posible este trabajo. La conexión entre pasado, presente y futuro es uno de los ejes del libro, que busca tanto conservar como inspirar: "Este proyecto es una memoria para el futuro", ha subrayado Martíns durante su intervención.

MAYOR RECONOCIMIENTO

Asimismo, hay espacio para la reflexión sobre la situación actual de la profesión. Aunque hay una coincidencia en la crisis que rodea al periodismo contemporáneo, debido a la información falsa, a los cuestionamientos hacia la profesión y la precariedad laboral, valoran que hay un mayor "reconocimiento a las nuevas generaciones de mujeres, que son mucho más conscientes de derechos los que las veteranas renunciaron".

"Por ejemplo si pedías conciliación muchas veces era inviable, hoy en día sí que hay mucha más responsabilidad, y se están beneficiando también los compañeros hombres de esas medidas", ha destacado la directora del proyecto.

Por su parte, una de las periodistas entrevistadas, María Xosé Porteiro, ha afirmado que "mirar atrás con perspectiva crítica debe servir como estímulo", porque es cierto que hay una historia, aunque, ha admitido "no sabían que eran parte de ella". Eso sí, ahora reivindica "sí que lo son".

"Los periodistas vemos lo que pasa afuera, lo que nos pasa a nosotros nunca es noticia. En medicina, la falta de memoria, es una dolencia grave, mientras en la sociedad es algo muy habitual. Este proyecto es una medicina que nos puede ayudar a reparar esa memoria colectiva", ha subrayado María Xosé Porteiro.