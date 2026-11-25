SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una colisión con tres vehículos implicados en la carretera PO-548, a su paso por la localidad pontevedresa de Catoira, se ha saldado con dos personas heridas.

En concreto, tal y como ha informado el 112 Galicia, el siniestro se produjo poco antes de las 14.00 horas en el punto kilométrico 12 de esta vía.

Fue un particular quien alertó del accidente y de que podría haber al menos una persona atrapada en el interior de uno de los turismos implicados.

Con esta información, la central de emergencias dio aviso a los Bomberos de O Salnés, al GES de Padrón, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil, así como al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Ya en el lugar, los equipos de emergencia desplazados confirmaron que en el accidente se habían visto implicados tres vehículos y que dos personas habían resultado heridas, una de ellas tuvo que ser excarcelada por los bomberos.