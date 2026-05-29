La colocación fija de las estatuas del Mestre Mateo será abordada en unas jornadas municipales sobre el espolio

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, presenta las jornadas municipales sobre el espolio, a 29 de mayo de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas 'Arte e Espolio', organizadas por el Ayuntamiento de Santiago en colaboración con el Museo do Pobo Galego, abordarán en una de sus tres sesiones en junio la colocación fija de las estatuas del Mestre Mateo, que fueron devueltas al ente municipal en diciembre y que hasta ahora se podían ver en una exposición temporal.

Este será la cuestión tratada en una de las tres mesas de la sesión 'As estatuas do Mestre Mateo', que se celebrará el miércoles 17 a partir de las 16.30 horas. Según ha avanzado la alcaldesa, Goretti Sanmartín, servirá para conocer qué piensan diferentes instituciones "para poder decidir la localización permanente".

"En principio, el propietario es el Ayuntamiento, pero queremos poder escuchar lo que pueden decir otras instituciones y otros entes de relevancia en esta materia, atendiendo a que el criterio tiene que ser que sea un espacio visitable y abierto", ha explicado la regidora en una rueda de prensa.

El ciclo, enmarcado en la programación 'Compostela é Memoria', arrancará la semana que viene en el auditorio del Museo do Pobo Galego, con entrada gratuita y la posibilidad de seguirlo por 'streaming'. Su propósito general es situar a Santiago "como un espacio de referencia en el debate contemporáneo sobre patrimonio en conflicto, memoria histórica e investigación aplicada a la cultura".

ESPOLIO NAZI Y FRANQUISTA

Así, la primera de las sesiones, bajo el título 'Espolio, guerra e restitución', será el próximo sábado 6 a partir de las 10.00 horas e incluirá dos conferencias. La primera de ellas ('O espolio nazi') estará a cargo del catedrático de Historia Política y Social Miguel Martorell, que analizará el funcionamiento de la "gran maquinaria depredadora" dirigida por Adolf Hitler y Hermann Goering.

La segunda conferencia ('O espolio artístico no franquismo') correrá a cargo del catedrático y profesor emérito de Arte y Comunicación Arturo Colorado, autor de estudios de referencia sobre el patrimonio como botín de guerra, herramienta de propaganda y mecanismo de legitimación política.

La segunda sesión, llamada 'Galicia, espazo de recuperación patrimonial', se celebrará el jueves 11 de junio a las 16.30 horas. Esta jornada estará centrada en otros bienes espoliados en el territorio gallego y en conocer cuál es su estado. Algunos de ellos son la Casa Cornide, el Pazo de Meirás o el Mosteiro de Carboeiro, entre los citados por la alcaldesa.