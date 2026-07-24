La comercializadora Máis Enerxía se incorpora al programa de RDG para abaratar el recibo de la luz

Parque de Mondigo, en los municipios lucenses de Barreiros, Ribadeo y Trabada - RDG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Máis Enerxía, la primera comercializadora independiente de capital 100% gallego, y la compañía público-privada Recursos de Galicia (RDG) han suscrito un acuerdo que permitirá a los usuarios del programa 'Mondigo Beneficia' elegir como mínimo entre ambos proveedores, para percibir descuentos en la factura de la luz.

Después de que RDG adquiriese el parque de Mondigo, en los municipios lucenses de Barreiros, Ribadeo y Trabada, las personas que viven en un radio de hasta 1,8 kilómetros pueden beneficiarse de bonificaciones del 80% del coste de la electricidad en el recibo.

Para beneficiarse de estos descuentos, los vecinos pueden contratar el suministro con RDG Comercializadora o cualquier operador del sector que, como hizo Máis Enerxía el 16 de junio, se adhiera a este programa.

Los potenciales beneficiarios de las rebajas en la factura de la luz han podido tramitar la solicitud desde la web rdgmondigo.gal o mediante el servicio de atención presencial que habilitó RDG, entre marzo y mayo, en Ribadeo, Barreiros y Trabada.

En las próximas semanas está previsto que de forma presencial se comuniquen las solicitudes aceptadas y cuáles deberán ser subsanadas, de las 471 recibidas. En cualquier caso, "las bonificaciones aprobadas se acumulan desde el mismo momento de su tramitación", puntualiza Recursos de Galicia.

RDG pretende que otras comercializadoras se vayan sumando y quiere

ir ampliando este sistema a otras zonas de Galicia donde la compañía adquiera nuevas centrales para poner en valor los recursos naturales. Para afrontar esas compras, ha puesto en marcha un proceso de ampliación de su capital social, que podría culminar en diciembre.

Actualmente la Xunta es el principal accionista de RDG y la parte privada está integrada por 32 empresas. Por su parte, Máis Enerxía tiene sede en Vigo y presta servicio diariamente a más de 45.000 hogares y más de mil empresas.