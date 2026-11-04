Comesaña pide un "apoyo mayoritario" a Feijóo frente a un PSOE "ineficaz y negligente" y sus "socios, como el BNG"

Presentación de la candidatura del PP por la provincia de Pontevedra a las elecciones del 29 de noviembre - ÍÑIGO ROLÁN

VIGO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Pontevedra, Julio García Comesaña, ha pedido a los ciudadanos un "apoyo mayoritario y una confianza rotunda" en Alberto Núñez Feijóo el próximo 29 de noviembre para que España recupere una gestión eficaz, una fiscalidad justa y una atención real a las necesidades de la gente.

El número 1 de la candidatura popular ha señalado que el único voto útil para los 950.000 pontevedreses es el del PP, frente a un PSOE "ineficaz y negligente en los servicios públicos y que lleva ocho años castigando y discriminando a la provincia con las inversiones, y a otras opciones políticas basada en el extremismo, sus socios como el BNG".

Acompañados por la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, y por el presidente provincial del PP en Pontevedra, Luis López, los candidatos y candidatas al Congreso y al Senado por la provincia de Pontevedra han elegido Vigo para lanzar sus primeros mensajes en la precampaña para las elecciones generales.

Julio García Comesaña ha relatado algunos de los "agravios" y "recortes" de Pedro Sánchez con Pontevedra. "Una provincia sin aviones, carreteras llenas de baches, trenes con retrasos y averías, las ciudades de Vigo y Pontevedra sin las infraestructuras que necesitan, un intento constante de acabar con el litoral, un sector agroganadero sin defender en Europa, problemas en la extensión adecuada de Internet y telefonía móvil, empresarios y autónomos asfixiados a impuestos y unos ciudadanos que tiemblan cuanto tienen que ir al super, echar gasolina o pagar la electricidad".

El candidato ha abogado por la experiencia de gestión demostrada de Alberto Núñez Feijóo para que se atienda a la provincia "tras más de ocho años de abandono absoluto".

PAULA PRADO: "DIMITIREMOS A SÁNCHEZ EN LAS URNAS"

La secretaria xeral del PPdeG se ha reafirmado en que el PP de Galicia tiene el mejor equipo de candidatos y candidatas al Congreso y al Senado, concretamente en la provincia de Pontevedra, con Julio García Comesaña como número uno por el Congreso y con un equipo, en ambas cámaras, que conjuga la experiencia de haber estado en las Cortes Generales y la ilusión de los que se incorporan por primera vez, contando con perfiles jóvenes.

En este sentido, ha puesto en valor que los populares cumplen con su palabra "a diferencia del PSOE" como, según ha indicado, "demuestra la dimisión este martes del ya extitular de Transportes, Óscar Puente, que aseguró que viene motivada por las encuestas desfavorables a raíz del accidente ferroviario de Urda".

En todo caso, ha recordado que "el verdadero culpable" es Pedro Sáncehz, pues fue él quien situó tanto a Puente como a José Luis Ábalos al frente de las infraestructuras españolas. "Dimitiremos a Sánchez en las urnas", ha señalado.

Paula Prado, que ha insistido en que los populares no pararán hasta conocer todas las explicaciones y tener las garantías de que no se repetirán tragedias como la de Urda y la de Adamuz, ha llamado a recuperar la decencia a partir del 29N, con Galicia como "el motor del cambio, para dejar atrás la propaganda, la negligencia y la incidencia, que encarnan lo peor de la política".

Un cambio que, según ha dicho, solo garantiza Alberto Núñez Feijóo, con el aval de sus años al frente de la Xunta, por lo que ha sostenido que se erige la "única opción útil" para evitar que Sánchez siga al frente del Gobierno, y devolver a Galicia todo lo que le arrebató junto a sus socios del BNG estos ochos años con su política de recortes y castigo a Galicia.

Por último, el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, ha sido el encargado del cerrar el acto de presentación de los candidatos al Congreso y al Senado, en el que le ha pedido a los ciudadanos que acaben con este "ciclo negro" y que apuesten por el PP de Feijóo "como única solución de futuro para no tener que lamentar que vengan otros cuatro años perdidos más para la provincia y para Galicia".