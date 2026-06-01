Comienza el juicio por el crimen de Yoel Quispe: las acusaciones ven intención de matar y las defensas piden absolución

Juicio por la muerte de Yoel Quispe en la Nochebuena de 2023 en A Coruña - M DYLAN

A CORUÑA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juicio por la muerte de Yoel Quispe, el joven de 22 años fallecido tras ser apuñalado en la Nochebuena de 2023 en la zona de la calle Juan Flórez, en la ciudad herculina, ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña con la constitución del Tribunal del Jurado.

Ha sido tras más de cuatro horas para la selección del mismo y con presencia, a las puertas de la Audiencia, de allegados del fallecido, entre ellos su madre, que han portado pancartas con lemas como 'Justicia para Yoel' y camisetas en las que se podía leer lo mismo. Una portavoz de la familia ha leído un manifiesto en el que han recalcado que esperan que el proceso judicial sirva para "esclarecer los hechos y determinar responsabilidades".

Posteriormente a constituirse el Tribunal del Jurado, se ha procedido a la lectura de los escritos de calificación por parte de las partes personadas: Fiscalía, los abogados de la acusación particular -- en representación de la madre y el padre de la víctima -- y los tres letrados de la defensa.

Fiscalía acusa de un delito de homicido al joven que agredió mortalmente con una navaja a Yoel y del que, en su escrito, sostiene que actuó de "forma voluntaria y consciente".

Las acusaciones particulares entienden que hubo intención de matar mientras que la defensa del autor confeso de la puñalada mortal alega consumo de alcohol y drogas y que actuó bajo la "ira y la obcecación". Las otras dos defensas niegan la participación de sus clientes o que esté acreditada la misma.

Para el martes, está prevista la exposición de los letrados ante el jurado para luego declarar, en los siguientes días, testigos, policías y peritos. El día 12 está previsto que se proceda a la lectura de los informes finales, con posibilidad de los procesados de ejercer su derecho a tomar la última palabra. El 15 de junio, se ha fijado para la entrega del objeto del veredicto.

ACUSACIONES Y DEFENSAS

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres debían ser juzgados por asesinato.

En relación a su grado de implicación, consideran autor material del asesinato al joven que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

El abogado de la madre pide para los dos primeros penas de 25 años de cárcel y para el tercero 15 años como cómplice, mientras que el abogado del padre la rebaja en este último caso a tres años como encubridor. Las defensas reclaman la absolución, aunque han planteado el sobreseimiento de la causa en el caso de dos de ellos.

Alternativamente, para el joven que agredió mortalmente a la víctima, y que confesó la autoría, su representación legal solicita que los hechos sean considerados homicidio imprudente o lesiones dolosas con homicidio imprudente y con pena de un año de cárcel.

CONDENA POR LESIONES A OTROS DOS

Por estos hechos, dos acusados de golpear a la víctima aceptaron, en un juicio celebrado hace unas semanas en el Penal número 3 de A Coruña, una condena de nueve meses de cárcel, aunque con acuerdo de suspensión de la misma si no vuelven a cometer un delito y abonan la responsabilidad civil.

Inicialmente, para cada uno de ellos, el Ministerio Público pedía un año de prisión por unos hechos ocurridos sobre las 06.30 horas del 24 de diciembre de 2023 en la confluencia de las calles Sinfónica de Galicia y Juan Flórez de A Coruña.

En el marco de una "reyerta", según el Ministerio Público, los ahora condenados agredieron al fallecido "con reiterados puñetazos y patadas" hasta producirle, entre otras lesiones, "traumatismos en la cabeza". Yoel falleció horas después por la puñalada mortal que se atribuye al único encarcelado por estos hechos.

Tras un acuerdo de conformidad entre las partes personadas -- Fiscalía, las acusaciones particulares, ejercidas por el padre y la madre de la víctima, y las defensas --, los dos jóvenes aceptaron una condena de nueve meses de prisión por un delito de lesiones, frente a la petición inicial de un año del Ministerio Público, y el pago de 1.500 euros en concepto de responsabilidad civil.