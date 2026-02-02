La Comisión da Auga de Santiago acuerda llevar a Pleno la propuesta de modelo de concesión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión da Auga ha acordado llevar a Pleno la propuesta del modelo de concesión, con los votos favorables de PSdeG -- impulsor de la propuesta -- y PP, y en contra del Gobierno local -- BNG y Compostela Aberta --.

Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, en rueda de prensa, explicando que en primer lugar BNG y Compostela Aberta votaron a favor del modelo de sociedad mixta, mientras que PSdeG y PP votaron en contra. A continuación, los socialistas solicitaron someter su propuesta a votación, alcanzando el apoyo del PP y con el voto en contra de las formaciones que componen el Gobierno local.

El portavoz del PSdeG local, Sindo Guinarte, ha defendido el sistema concesional al considerar que "es el único modelo que garantiza unas inversiones que son absolutamente necesarias a corto plazo".

En este contexto, Louzao ha lamentado que no se haya aprobado la propuesta del Ejecutivo municipal de un modelo mixto de gestión del agua. "Es una lástima, garantizaba un mayor control público", ha señalado.

También, la teniente de alcaldesa y portavoz municipal de Compostela Aberta, María Rozas, ha afirmado que no apoyará ningún modelo de gestión que "no garantice el control público real y efectivo del servicio".

A renglón seguido, ha reprochado a la oposición "no contemplar más alternativas que la de mantener el mismo modelo privatizado que lleva instaurado 50 años en Santiago" y que en este tiempo "ni garantizó el control del servicio ni permitió que haya una red modernizada e infraestructuras en buen estado".

La propuesta será sometida a decisión del Pleno de la Corporación en las próximas semanas.

"TRIPARTITO ROTO"

Al respecto, el concejal del PP local José Antonio Constenla ha asegurado en un audio difundido a los medios de comunicación que la reunión constató que el Gobierno municipal es un "tripartito roto, sin rumbo y más preocupado por sobrevivir que por resolver los problemas reales".

"Tenemos una alcaldesa en minoría que no habla ni se entiende con los que la sostienen. No son capaces de ponerse de acuerdo ni en los temas importantes, como la gestión del ciclo integral del agua", ha subrayado.

José Antonio Constenla ha advertido de que esta "falta de entendimiento interno" está bloqueando "decisiones clave" para el futuro de la ciudad y tiene "consecuencias directas" para los vecinos.

Asimismo, el concejal ha lamentado que Santiago "perdió alrededor de 800 empresas, desaparecieron más de 100 comercios, y la ocupación hotelera tiene una clara tendencia negativa". A ello, ha añadido, se suma que los centros socioculturales siguen cerrados, la ciudad "está mas oscura y sucia", y los problemas con el transporte urbano. "Estamos ante un desastre sin matices", ha concluido.

"CORTINA DE HUMO"

Por su parte, la edila no adscrita Mila Castro ha denunciado que la comisión fue solo una "cortina de humo" para después regresar al modelo de concesión que Castro defendió siendo la responsable de Servizos Básicos en el anterior mandato.

La concejala ha criticado la "falta de coherencia" tanto del PP como del PSOE, que apostaron por dilatar los plazos encargando un nuevo estudio que, finalmente, "no serviría de nada" porque se vuelve al encargado por Sánchez Bugallo en 2020.

"La comisión era una cortina de humo y ahora la oposición seremos la justificación que usará la alcaldesa con sus socioas para aplicar el modelo que siempre supo que era el más eficaz para Santiago" ha concluido.