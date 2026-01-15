La comisión de seguimiento para la descentralización de Medicina se reunirá el próximo martes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión de seguimiento para la descentralización del grado de Medicina en Galicia celebrará su primera reunión el próximo martes 20 de enero, tal y como ha confirmado este jueves ante los medios en Vigo el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez.

"Si todos sumamos, si tenemos una visión de mejorar el país y de mejorar lo que estamos haciendo, eso es bueno para el país. Tenemos grandes profesionales sanitarios en Vigo, en A Coruña, en Santiago...", ha reflexionado el responsable de Educación de la Xunta.

Así lo ha subrayado tras firmar un convenio de colaboración junto al rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigora, quien se ha mostrado "optimista" y ha asegurado que "harán los deberes" para tener una descentralización "efectiva" y que "no pase lo que pasó con el acuerdo de 2015".

Con todo, el conselleiro ha apostado por "tener altura de miras" para "cooperar en un proyecto común". "Si hacemos guerras particulares y un café para todos pues pensamos que nos va a ir peor, si sumamos ganamos y si somos muy individualistas perdemos", ha concluido.