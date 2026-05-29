Compostela Aberta nombrará después del verano a su candidato a la Alcaldía: "Es el tiempo habitual de la organización"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Compostela Aberta (CA) prevé nombrar a su candidato a la Alcaldía, siguiendo sus plazos "habituales". La portavoz municipal del grupo y teniente de alcaldesa, María Rozas, ha marcado este momento del año como el tiempo acostumbrado por la formación para elegir quién liderará su candidatura a las municipales, previstas para mayo de 2027.

"Compostela Aberta tiene como habitual nombrar a su candidato después de la vuelta del verano. Estos son los tiempos habituales de mi organización", ha dicho este viernes, preguntada por esta cuestión en una rueda de prensa. De esta forma, cuando su organización realice este proceso, darán cuenta de la persona candidata.

En este sentido, Sumar ha manifestado públicamente que, en el caso de Santiago, aspira a un pacto a tres bandas, en el que estén integrados CA y la edil no adscrita Mercedes Rosón (expulsada del PSOE). Al respecto, el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, apuntó el sábado pasado que Santiago es una de las ciudades donde están "avanzando" en las conversaciones.

Por el momento, únicamente el BNG y el PP han anunciado a sus candidatos: la nacionalista Goretti Sanmartín, actual alcaldesa, y el popular Borja Verea, respectivamente. Mientras, el PSOE --que solo mantiene dos concejales tras la expulsión de los otros cuatro-- todavía reserva su decisión.