Compostela acogerá este octubre la segunda edición de 'Mover os Marcos', un encuentro de debate dirigido a los jóvenes

La ecología, la vivienda o la situación del gallego vertebrarán unas jornadas en las que también se podrá disfrutar de conciertos y hasta de un podcast en directo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santiago de Compostela acogerá desde el 1 hasta el 4 de octubre la segunda edición de 'Mover os Marcos', un encuentro de debate dirigido a los jóvenes y que combinará conversaciones sobre lengua, ecología o vivienda con conciertos y hasta un podcast en directo.

Bajo el lema 'Festival para unha vida mellor', esta edición, cuyas actividades son gratuitas y sin reserva hasta completar aforo, busca abrir un espacio de reflexión sobre "las tensiones que marcan a la juventud de hoy en día", tal y como ha detallado la organización.

Se trata de un proyecto impulsado por la Diputación de A Coruña en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago, con la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y gestionado por la Culturactiva S.Coop.

Además, en la rueda de prensa de presentación celebrada este viernes en la capital gallega, la diputada de Lingua e Dereitos Civís de la Diputación de A Coruña, Soledad Agra, ha subrayado que esta es "una propuesta para el encuentro", un evento para "mover los marcos de los prejuicios y de los estereotipos".

En concreto, será en el Auditorio de Xornalismo, en la Iglesia de la USC y en la Casa das Máquinas donde se desarrollarán las diferentes actividades que conforman la segunda edición de este festival nacido en 2024 como un espacio para "cuestionar lo establecido".

SANTIAGO COMO "EPICENTRO CULTURAL"

El primer día se abrirá con la mesa 'Proxectos para vivir en galego', que contará con voces como Carlos Callón, Alberto Pombo y Noemí García, y en la que no se reflexionará sobre la situación que vive actualmente la lengua gallega, sino que "se harán propuestas para cambiar su rumbo", tal y como ha explicado Agra.

El 2 de octubre será el turno de 'Medio e ecoloxía: coidar do noso', un diálogo impulsado por ADEGA y en el que participarán creadores de contenido como blondiemuser y activistas como Rogelio Sánchez.

También el 1 y el 2 de octubre se celebrará a las 21.00 horas los conciertos hablados en la Iglesia de la USC, donde el público podrá conocer de cerca la trayectoria de Alana y de Hugo Guezeta, en este caso en una sesión conducida por Rodri Míguez.

Por otro lado, el ciclo de conversaciones continuará el 3 de octubre con 'Vivir na Galiza dos anos 20', una sesión en la que se abordarán cuestiones como los derechos LGTBI, la vivienda y la inmigración --todas las mesas serán en el Auditorio de Xornalismo--.

Finalmente, el sábado 4 de octubre el festival se trasladará hasta la Casa das Máquinas, donde se combinarán diferentes propuestas que van desde el break dance hasta la presentación de proyectos creativos como la de Orgullo Galego.

Además, la jornada incluirá también el podcast en directo de Prendidísima, los conciertos de Leria y una oferta de puestos que estarán también en este espacio. Tal y como ha desgranado la diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividade De Jesús González, Santiago se convertirá un año más "en un epicentro cultural y social".

Con todo, en la rueda de prensa también ha participado la vicerrectora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias, la integrante del podcast Prendidísima Mai Insua y el concejal de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais del Ayuntamiento de Santiago, Xan Duro.