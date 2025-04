Concluye el debate con 53 resoluciones aprobadas, siete de ellas por unanimidad de todos los grupos

Archivo - Fachada principal del Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer Debate sobre el Estado de la Autonomía de esta legislatura ha concluido con un total de 53 resoluciones aprobadas. En total, siete propuestas han recibido apoyo unánime de los 75 diputados que suman PPdeG, BNG, PSdeG y Democracia Ourensana (un representante).

Aunque el tono del debate no ha estado exento de bronca y ha situado a un PPdeG y a una oposición en planos muy distantes (los populares a quien han dado más respaldo ha sido a las propuestas del diputado de D.O., Armando Ojea), el número de resoluciones aprobadas supera al del último debate de política general que vivió el Pazo do Hórreo en 2021.

Entonces, salieron adelante un total de 41 propuestas, 12 menos que este viernes, cuando se ha superado el medio centenar de iniciativas aprobadas. Eso sí, en términos de unanimidad, el análisis es distinto: solo ha habido siete propuestas que han unido a todos los grupos, cuando en 2021 fueron un total de 13.

En concreto, dos de las unanimidades alcanzadas tienen como base propuestas de Democracia Ourensana: para impulsar la creación de ayudas en A Baixa Limia (que ha incluido una transacción de los populares); y para reforzar más medidas de seguridad vial en los entornos escolares.

Las otras cinco han sido propuestas del Grupo Parlamentario Popular. Así, todos los grupos de la Cámara gallega han apoyado una resolución del PPdeG para solicitar al Gobierno que conceda "cuanto antes" al Xacobeo 2027 la declaración de Evento Excepcional de Interés Público.

También han votado a favor de solicitar al Gobierno que el Centro Nacional de Ciberseguridad se sitúe en Galicia y la cesión de los inmuebles vacíos donde existe mayor demanda acreditada de vivienda propiedad de la Sareb.

Por otro lado, los cuatro grupos de la Cámara han coincidido en instar a la Xunta a ampliar este año el calendario de vacunación de los niños, jóvenes y mayores, así como a fomentar el consumo de pescado y marisco fresco en las pescaderías gallegas a través de 'Bono Peixe', anunciado en este debate por el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda.