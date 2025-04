El lema fraguista 'os do non' vuelve a O Hórreo con PP y oposición en pugna por colocar el mote al rival

El primer debate de política general de la legislatura evidencia la distancia entre los grupos, aunque hubo acuerdos puntuales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Os do non', el lema que en época de Manuel Fraga se escuchaba a menudo dentro del Pazo do Hórreo y que los populares utilizaban entonces para hostigar al BNG ha regresado con fuerza al hemiciclo gallego más de 20 años después. Y es que, más allá de los anuncios del presidente, Alfonso Rueda, y de algunos acuerdos, el primer Debate sobre el Estado de la Autonomía de esta legislatura se ha convertido en una pugna entre PPdeG y sus rivales políticos por colocarse el apelativo.

En un contexto político que sitúa a un PPdeG con mayoría absoluta y un Bloque en máximos históricos, el PP de Rueda ya resucitó meses atrás el apodo para atribuírselo a los de Ana Pontón. Pero, un año después de las autonómicas en las que los populares revalidaron la mayoría absoluta, ha resonado más fuerte que nunca en el Parlamento.

Si el PP, con Rueda al frente, cargó contra la oposición como los "del no a todo" (sobre todo con la lupa en el BNG, pero ha ampliado el calificativo al PSdeG), sus rivales políticos han buscado el efecto búmeran. Lo verbalizó este viernes Olalla Rodil, viceportavoz nacionalista en la Cámara, al recordar al PP que "vetó todas" las propuestas de la formación

"Es el que gobierna el que debe tener generosidad, pero ustedes han aplicado su rodillo absolutista", se ha quejado. Una protesta que ha reproducido la socialista Elena Espinosa, que intervino como viceportavoz socialista en un debate de política general en el que los populares han alcanzado solo dos acuerdos con los socialistas.

"Quisimos aportar nuestras transacciones, pero en vez de encontrar a un partido de gobierno de la Xunta, encontramos al partido de la confrontación. Porque ustedes, señores del PP, son el partido del no", ha sentenciado Espinosa.

"LOS DEL NO Y LOS DEL TAMPOCO'

Enfrente, en un salto temporal de más de un par de décadas, pero al estilo de uno de los conselleiros de Fraga al que más se oía usar 'os do non', salió a repartir respuestas la número dos de Rueda en el partido y viceportavoz del Grupo Popular, Paula Prado, que no ha escatimado. "Tenemos al Bloque Negacionista Galego y al Partido Seguidista de Galicia. Son los del no y los del 'tampoco'", ha espetado, mientras mostraba un folio con el logotipo alterado de los socialistas.

Antes se había afanado en censurar la oposición a Altri de los nacionalistas, sin olvidar por el camino a Greenpeace, la plataforma Ulloa Viva o el actor Luis Zahera, quien años atrás protagonizó un vídeo navideño en el que intérprete se convirtió en su doble. Ahora en redes se puede ver un vídeo suyo en el que carga contra el proyecto de la pastera lusa en Palas de Rei (Lugo).

"Luis Zahera, ganador de dos Goya, y nominado a uno más por su trabajo Mi tierra Galicia está en peligro", ha ironizado Prado, antes de añadir: "Lo que digan estos ecoinfluencers tiene que valer más que los informes de 34 técnicos de la Xunta".

También atacó al BNG por la queja que manifestó en la Mesa relativa a unos acuerdos del PP con otras fuerzas que, a juicio de los nacionalistas, no se ajustaban al reglamento de la Cámara autonómica.

"En estos momentos la oposición la conforman los del no y os pagafantas del del no. Es una pena, pero no hay más", ha sentenciado, antes de dirigirse al líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien acudió a la última gran protesta contra Altri, para darle un consejo: "Tenga cuidado porque cualquier día una punta de esas estrellas rojas (de las 'estreleiras' del BNG) puede infectarle el virus nacionalista".

DIFERENCIAS MARCADAS Y ALGÚN CONSENSO PUNTUAL, COMO EDIXGAL

Pese a que las diferencias quedaron patentes, y se recrudeció el enfrentamiento entre PP (con el que el propio Rueda fue muy duro en su discurso del miércoles) y un BNG que tampoco escatimó en descalificar al máximo mandatario autonómico y a su partido, hubo algún espacio para el acuerdo y algún consenso de cierta relevancia social como el sellado entre populares y socialistas para "redefinir" el polémico Edixgal.

No fue posible con Altri y tampoco en relación a la quita de la deuda, pese a que marcó las negociaciones previas de las propuestas de resolución, y populares y nacionalistas sí revalidaron un acuerdo sobre financiación alcanzado en la cita de política general de 2023. El PSdeG se descolgó al verlo desfasado.

De algún modo, junto con los populares, que tienen el primer puesto en propuestas aprobadas garantizado por su mayoría absoluto, el gran vencedor en término numérico fue el único diputado que tiene el partido de Gonzalo Pérez Jácome, Democracia Ourensana (D.O.), en el Parlamento, Armando Ojea, con quien los populares llegaron a más acuerdos.

Dos días antes, Rueda había dejado anuncios en materia de vivienda y también en el ámbito social, como construir 24 nuevas residencias de mayores fueras de las ciudades, y una nueva deducción por la compra de libros de texto y material escolar.

CLAVELES EN LOS ESCAÑOS DEL BNG

Frente a la foto más institucional de la tribuna y a la presencia de cargos del miércoles, este viernes de votaciones ha dejado poco color en una sesión a la Rueda llegó ya avanzada, una ausencia que le valió algún 'tirón de orejas' por parte de sus rivales.

En la escasa tonalidad que pudo haber en el hemiciclo predominó el rojo de los claveles que, en conmemoración de la portuguesa Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974, llevaron los diputados nacionalistas a sus escaños, un gesto habitual. Armando Ojea recibió uno de regalo.