Condenado a indemnizar con 3.000 euros, sin entrar en prisión, un hombre por un delito de agresión sexual en Ourense

Un hombre condenado por un delito de agresiones sexuales en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Ourense - EUROPAPRESS

El hombre ya contaba con antecedentes penales por un delito de la misma naturaleza

OURENSE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido condenado este martes en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Ourense a pagar una indemnización de 3.000 euros y a abonar una multa a razón de cinco euros durante cuatro meses por cometer un delito de agresiones sexuales al intentar obligar a una mujer a masturbarlo.

El Ministerio Fiscal y la letrada de la defensa han llegado a conformidad, de tal forma que Fiscalía ha reducido la pena inicial de dos años de prisión a una de nueve meses de cárcel por considerar que los hechos fueron cometidos en grado de tentativa.

Además, el acusado cuenta con antecedentes similares por un delito de la misma naturaleza, pero no ingresará en prisión por no ser considerado reo habitual, es decir, por no haber cometido tres delitos similares en los últimos cinco años.

Según recoge el escrito fiscal, el acusado, que trabajaba en un pub de Ourense, durante la madrugada del 9 al 10 de junio de 2023, entró en contacto con la víctima, intercambiando teléfonos y entregándole pulseras de acceso al local a ella y a sus amigas.

Cuando estas accedieron al pub, el acusado las invitó a unas copas, llegando a besar, de manera consentida, a la víctima. En un momento dado, el acusado apartó a la víctima del grupo y le susurró al oído que vayan "a hacer guarrerías".

Es entonces cuando el hombre se desabrochó el cinturón y sacó sus genitales del pantalón mientras ordenó a la víctima que le "haga una paja", a lo que esta se negó, insistiendo entonces el acusado diciéndole que "sí que se la va a hacer".

Así, una de sus amigas, que seguía manteniendo contacto visual con la víctima, la notó "asustada" e intentado separarse del acusado a quien vió "enfadado". Entonces, la amiga se acercó a ambos y logró zafar a la víctima del acusado, quien comenzó a perseguirlas insistiendo en que, tras haberlas invitado a una copa, le tenían que "pagar".