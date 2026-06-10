Condenado a pagar 720 euros por dar un puñetazo a otro hombre a la salida de un bar en Boiro (A Coruña)

A CORUÑA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un hombre al pago de una multa de 720 euros por cometer un delito de lesiones al agredir a otro hombre en Boiro.

Según los hechos recogidos en la sentencia, que ha difundido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el acusado increpó a una camarera a la salida de un bar y, cuando otro cliente intervino para evitar la confrontación, le propinó un puñetazo en la cara y lo derribó al suelo.

Durante el incidente, la víctima sufrió diversas contusiones y la pérdida de un incisivo superior.

SENTENCIA RECURRIBLE

El tribunal considera acreditada, tras la valoración de las pruebas, la autoría del delito por parte del investigado.

La sentencia no es firme, ya que puede recurrirse ante el TSXG.