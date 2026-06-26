Condenado a siete años de prisión el hombre acusado de agredir sexualmente a otro en O Barco de Valdeorras (Ourense)

El acusado de agredir sexualmente a otro hombre en O Barco de Valdeorras comparece en juicio en la Audiencia Provincial de Ourense - EUROPA PRESS

OURENSE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a siete años de prisión, así como al pago de una indemnización de 10.000 euros por daño moral, al hombre acusado de agredir sexualmente a otro en el municipio ourensano de O Barco de Valdeorras.

Según se recoge en la sentencia, la Sala ha considerado "claro, reiterado, concluyente y digno de crédito" el testimonio de la víctima, quien "en todo momento" relató de forma "verosímil y creíble" los hechos.

En este sentido, ha indicido en la coincidencia en la declaración de la víctima "desde la denuncia inicial hasta el plenario", señalando que su versión "aparece corroborada por las pruebas documental, pericial y testifical practicadas" en el juicio celebrado este pasado martes.

Además de los siete años de prisión, el acusado ha sido condenado a la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros, así como de comunicarse con él durante 10 años, y a la inhabilitación para el ejercicio de cualquier empleo o actividad que conlleve contacto con menores durante 10 años.

LOS HECHOS PROBADOS

En concreto, durante la tarde del 17 de noviembre de 2023, el acusado envió un mensaje a través de la aplicación de WhatsApp a la víctima en el que le indicaba que quería hablar con él, acudiendo el perjudicado a su domicilio, en O Barco de Valdeorras (Ourense).

Una vez en la vivienda del ahora condenado, la víctima se dirigió a la habitación de este en donde, tras una breve discusión, el acusado pidió al denunciante que le practicase sexo oral a lo que él se negó.

Ante dicha negativa, el penado "dio la vuelta" a la víctima, "lo tumbó sobre la cama y lo inmovilizó", procediendo entonces a bajarle el pantalón y calzoncillo y a agredirlo sexualmente "hasta acabar el acto sexual, llegando a eyacular".

En este sentido, mientras dichos hechos se producían, la víctima "se opuso desde su inicio a tal acto sexual, al tiempo que le pedía al acusado que parase". A continuación, el acusado le indicó a la víctima que fuese al baño a limpiarse, procendiendo entonces el perjudicado a desplazarse a dicha dependencia.

Finalmente, el perjudicado abandonó el domicilio del inculpado para desplazarse "inmediatamente" al Hospital Comarcal de O Barco de Valdeorras, en donde procedió a denunciar los hechos y recibir atención médica. Así, como consecuencia de los hechos descritos, la víctima sufrió dos fisuras anales de aspecto agudo.