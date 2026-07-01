Condenados a 20 años de cárcel los dos acusados de asesinar a Yoel Quispe en A Coruña

Los tres acusados y sus abogados en la Audiencia Provincial de A Coruña, a 11 de junio de 2026. - M. Dylan - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña, de conformidad con el veredicto de culpabilidad del Tribunal del Jurado, ha condenado a 20 años de prisión a cada uno de los dos procesados por el asesinato de Yoel Quispe, ocurrido en el centro de A Coruña en la madrugada de la nochebuena de 2023.

Con ello, el tribunal impone la misma pena al autor material de la muerte y al acusado de proporcionarle la navaja, considerado cooperador necesario. Ambos son culpables de un delito consumado de asesinato. Además, el magistrado les impone cinco años de libertad vigilada. El tercer procesado ha quedado absuelto.

En la sentencia, el tribunal resalta que la agresión con la navaja fue llevada a cabo "con la intención de acabar con la vida" de la víctima. Además, destaca la existencia de "alevosía súbita o inopinada, llamada también sorpresiva, en la que el sujeto activo, aún a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y, aprovechando la confianza de aquélla, actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina".

El magistrado explica que el Jurado infiere, tras los datos expuestos por los médicos forenses, "que la víctima, cuando fue apuñalada en el pecho, lo fue de una manera súbita e inesperada". No presentaba, añade, lesiones defensivas, "lo que permite colegir que no pudo ofrecer resistencia u oposición alguna", al tiempo que señala que "es evidente que el empleo de esa navaja vino a suponer una situación de más que superioridad del acusado sobre la víctima".

El Tribunal del Jurado, según consta en la sentencia, también tuvo en cuenta "el carácter vital de la zona afectada, alcanzando el corazón", así como el tipo de arma empleada. Aunque no haya sido hallada, el fallo indica que "la naturaleza de la herida causada evidencia su poder vulnerante y mortífero".

En cuanto al cooperador, la sentencia apunta que el otro procesado entregó la navaja al autor material "sabiendo que éste quería usarla para acabar con la vida de la víctima o, al menos, representándose la elevada probabilidad de su empleo y de aquel resultado".

Por ello, considera que la entrega del arma blanca "vino a ser un elemento decisivo para la muerte" de la víctima. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de apelación ante el TSXG.