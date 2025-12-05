Condenados cinco menores por la agresión grupal a un joven en Vigo, que tendrán que asistir a un programa de autocontrol

VIGO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Menores número 1 de Pontevedra ha condenado a cinco menores por la agresión grupal a un joven en Vigo ocurrida en noviembre de 2024 en las inmediaciones del Centro Comercial A Laxe.

En una sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, los menores han sido condenados a entre 7 y 12 meses de libertad vigilada como autores de un delito de lesiones. Además, tendrán la obligación de asistir a las clases del instituto con "buen comportamiento" y a programas de resolución de conflictos sin que medie la violencia y de habilidades sociales, técnicas de autocontrol y gestión emocional.

Asimismo, un sexto menor de la misma pandilla ha sido condenado a 11 meses de libertad vigilada como autor de un delito de amenazas. Todos ellos no podrán acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante los meses que duren sus penas y tendrán que abonarle (a excepción del condenado por amenazas) 3.500 euros por daños y perjuicios, así como unos 835 euros al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por los gastos sanitarios derivados de la asistencia médica al joven.

Según los hechos probados que recoge la sentencia, los cinco condenados estaban en compañía de otras personas en las cercanías de A Laxe y, al percatarse de la presencia de la víctima, con la que tenían rencillas previas, se acercaron a él y le dijeron: "Ahora corre, maricón, te voy a reventar".

"Al verse acorralado por ellos, (el joven) salió corriendo tratando de huir, si bien se le cayó el teléfono móvil al suelo y regresó a buscarlo, momento que aprovecharon los menores expedientados y con la intención de menoscabar su integridad física se abalanzaron sobre este propinándole patadas y puñetazos", recoge el fallo, indicando que uno de ellos agarró el teléfono y se lo lanzó a la cara. A consecuencia de esto, el menor sufrió distintas heridas en oreja, mandíbula y costillas.

Por otra parte, el sexto menor condenado, que pertenece al mismo grupo, al menos desde marzo de 2024, cuando cumplió 14 años, amenazaba a la víctima diciéndole que lo iba a matar y a reventar cada vez que lo veía por la calle.