El conductor de un camión cae al mar en el muelle de Vilagarcía (Pontevedra)

PONTEVEDRA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha caído al mar en el muelle de Vilagarcía (Pontevedra), lo que ha motivado que en la zona esté un dispositivo de emergencias.

El servicio 112 recibió el aviso de la Policía Nacional y de una persona. Al lugar se han trasladado distintos efectivos para proceder al rescate.

Desde Salvamento Marítimo, han precisado que recibieron la alerta sobre la caída al mar del camión con su conductor por lo que se trasladaron distintos efectivos, entre ellos la Salvamar Pollux, así como un barco de Guardacostas.

También buceadores, con aviso a los GEAS de la Guardia Civil para tratar de localizar al operario. Esto, junto con otros medios desplazados a la zona. Al parecer, el conductor estaba cogiendo una curva en la zona cuando el hombre cayó al mar con el vehículo.