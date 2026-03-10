El conductor del camión dice que no vio el cable que desestabilizó la carga y causó la muerte de un empleado de Cardama

Imagen de los cuatro acusados en el juicio. - EUROPA PRESS

El conductor del camión del cual cayó una enorme pieza que causó la muerte de un empleado del astillero vigués Cardama ha asegurado este martes que él no vio el cable que estaba en el suelo y que habría provocado la desestabilización de la carga.

Así lo ha señalado en su comparecencia en calidad de testigo en la primera sesión de este juicio contra cuatro responsables de la compañía por el fallecimiento de un operario en noviembre de 2024. Un juicio que ha dado comienzo esta mañana tras ser suspendido el pasado noviembre al no alcanzarse un acuerdo entre las partes.

Durante esta mañana, han sido varios los testigos que han declarado, ya que los acusados se han acogido a su derecho de declarar en último lugar. De esta manera, el compañero del fallecido, que estaba con él en el momento del siniestro, explicó que ambos estaban esperando órdenes de sus responsables cuando les pidieron que ayudasen a un camión a meter una pieza dentro del astillero.

Fue este testigo el que realizó la acción, mientras el fallecido se encontraba "a un metro" de él. Comenzó a parar el tráfico para que el camión pudiese acceder a la nave y, en un momento dado, se notó un "movimiento extraño" y la pieza se inclinó, cayendo sobre la víctima mortal, que estaba en la zona esperando.

El conductor del camión también acudió a la vista esta mañana, indicando que un bache de la carretera provocó una primera desestabilización de la carga, deteniendo el vehículo para que se estabilizase. Al continuar la marcha, un segundo balanceo hizo que la pieza se cayese, escuchando desde el interior del camión un ruido.

Según relató, en ese momento se bajó y vio un cable en el suelo, que es el que provocó esa desestabilización.

El camionero también subrayó que la pieza fue colocada encima de su vehículo por empleados de Cardama, pero él fue quien le colocó una cinta para amarrarla.

El director general del astillero, y padre de uno de los acusados, acudió en calidad de testigo al juicio, insistiendo en que la empresa dispone de medidas de seguridad por encima de las obligadas por la ley. Él reivindicó que el cable que provocó el accidente estaba en la zona el 50% del tiempo desde hace 40 años. Tras lo ocurrido, fue soterrado.

Fiscalía acusa a tres responsables del astillero vigués Cardama (jefe de buque, jefe de equipo y responsables de Seguridad y Salud) de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un homicidio imprudente, por el fallecimiento de un operario en sus instalaciones. Por su parte, la acusación particular añade otro acusado, el jefe de producción del astillero.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 24 de noviembre de 2022, cuando se estaba realizando el transporte de una pieza de siete toneladas para llevarla al interior del astillero en un camión. Uno de los acusados, el jefe de equipo, era el encargado de organizar ese transporte y fue quien cortó el trafico, con ayuda de otro trabajador, para permitir que el camión maniobrase y entrase en las instalaciones.

En la puerta por donde iba a entrar ese camión con la pieza (colocada de forma vertical y con riesgo de vuelco, según el escrito de la Fiscalía), se encontraba la víctima, empleado de una auxiliar de 42 años de edad. Además, en el suelo, había un cable de acero que se había utilizado el día anterior para una operación de varada y que no había sido retirado.

Al pasar por encima del cable, el camión se bamboleó y la pieza perdió estabilidad, cayendo por un lateral y aplastando al trabajador, que falleció en el acto.

En su escrito de acusación, el ministerio público expone que no se delimitó la zona por la que iba a maniobrar el camión, que no se despejó de gente y que el encargado de organizar el transporte no cumplió con las medidas de seguridad pertinentes. "De haber cumplido su obligación, el accidente no se hubiera producido, ya que nadie tenía que estar en el radio de acción del camión", señala la Fiscalía.

Con respecto al responsable de seguridad y salud, señala que no informó de la presencia del cable y que tampoco adoptó medidas preventivas, al igual que el jefe de buque, que "no comunicó los riesgos" ni tomó medidas preventivas, y que ordenó al transporte de la pieza al jefe de equipo a pesar de conocer la existencia del cable.

Por todo ello, considera que estos tres acusados son autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, y pide para cada uno de ellos 3 años de prisión e inhabilitación. También pide que se indemnice a los familiares del fallecido en un total de más de 600.000 euros.