Un conductor resulta herido tras colisionar contra un pilar de la autovía A-6 en Rábade (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido en la madrugada de este lunes y ha tenido que ser excarcelado tras colisionar su vehículo contra un pilar de la autovía A-6, en el municipio de Rábade (Lugo).

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el siniestro ocurrió sobre las 2.20 horas, y fue la Guardia Civil de Tráfico la que avisó a la central de Emergencias. Así, informaban de que el conductor había chocado contra pilar de la autovía cuando circulaba por una rotonda de la carretera LU-541, situada debajo de la A-6, y que había quedado atrapado en el interior del habitáculo.

El 112 alertó a Urxencias Sanitarias-061 y a los bomberos de Vilalba. Una vez en el lugar, los equipos de Emergencia tuvieron que utilizar material de excarcelación para sacar al conductor herido del coche. Tras ser rescatado, fue evacuado al centro hospitalario de referencia.