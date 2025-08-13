Confinamientos, circulación de trenes suspendida y un brigadista evacuado, en una nueva jornada de incendios en Ourense

Un helicóptero trata de extinguir el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

Varios puntos de la provincia ourensana tienen una mala calidad del aire y la ciudad de As Burgas alcanza los 39,1 grados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios que afectan a la provincia ourensana, que se encuentra en nivel dos, dejó este miércoles nuevos confinamientos, afectación a la circulación ferroviaria y al tráfico por carretera, así como un brigadista evacuado por un golpe de calor.

Según ha informado el 112 Galicia en la tarde de este miércoles, actualmente hay 12 personas confinadas sus viviendas en la parroquia de Vilariño da Serra, en Viana do Bolo.

También, un total de 25 grandes dependientes que viven en la residencia municipal de Chandrexa de Queixa, el municipio de Ourense más afectado por las llamas en los últimos días, fueron evacuados a un centro ubicado en la ciudad de As Burgas.

Lo mismo sucedió en la parroquia de Albarellos, en Monterrei, donde otras dos personas tuvieron que ser evacuadas.

Por su parte, en O Canizo, en A Gudiña, un pueblo de unos 300 habitantes estuvo confinado durante unas horas en las que el fuego de un incendio estuvo "al lado de las viviendas". Actualmente, el núcleo de población fue desconfinado.

Con todo, varias casas de esta parroquia fueron afectadas por el fuego, al igual que una vivienda y una granja en Guimarei, en Monterrei. En otras zonas, el fuego arrasó varias casas, todas ellas deshabitadas.

AFECTACIÓN A LA CIRCULACIÓN

La oleada de incendios también afecto, una jornada más, a la circulación ferroviaria y por carretera. De esta forma, varios tamos de la A-52 estuvieron cortados y actualmente sigue cerrada al tráfico entre los kilómetros 172 y 174. También la N-525 estuvo cerrada al tráfico aunque ya se restableció la circulación.

En cuanto a la circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida de nuevo esta jornada por la proximidad de un incendio a la vía en la provincia de Ourense.

Según han informado fuentes de Renfe consultadas por Europa Press, la circulación está suspendida desde las 14.43 horas de este miércoles entre Vilavella, en el municipio de A Mezquita, y Porta de Galicia, en A Gudiña, por un incendio próximo.

Ante esta situación Renfe avanzó que están permitidos los cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes comprados para esta jornada para los trenes que circulan entre Galicia y Madrid.

En este contexto, ante la mala evolución del incendio el Adif, a las 20.00 horas de esta jornada, no puede garantizar la reanudación de la circulación ferroviaria después de que varios técnicos reconociesen, durante esta tarde, la infraestructura para valorar la recuperación del servicio.

EVACUACIÓN DE UN BRIGADISTA

Por otra parte, un brigadista tuvo que ser evacuado a raíz de un golpe de calor aunque, según indicó la central de emergencias, los síntomas eran leves.

CALIDAD DEL AIRE Y ALTAS TEMPERATURAS

A consecuencia de los incendios, varios puntos de la provincia ourensana presentan esta jornada una mala calidad del aire, según los datos recogidos por las estaciones de MeteoGalicia.

Ante estas condiciones recomiendan a los grupos de riesgo evitar las actividades prolongadas y activas en el exterior, considerar realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire mejore.

La población general es recomendable que reduzca las actividades prolongas y activas en el exterior, especialmente si experimentan tos, falta de aire o irritación de garganta.

En la provincia de Ourense, la más castigada por los incendios forestales, el termómetro alcanzó los 39,1 grados a las 16.30 horas en la ciudad de As Burgas. La temperatura más alta de esta jornada en Galicia.

Cabe recordar que la Xunta mantiene para esta jornada el nivel rojo de alerta por calor en la comarca ourensana de Valdeorras y rebaja a nivel naranja la montaña y sur de Lugo y la montaña y sur de Ourense.