Confrontación de datos y acusaciones de "bulos" entre Rueda y la oposición tras la manifestación por la sanidad

El presidente pide más recursos a través de la financiación autonómica: "Al independentismo, los cuartos; en Galicia, las pancartas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La manifestación del pasado domingo en Santiago convocada por la Plataforma SOS Sanidade Pública ha protagonizado este miércoles la sesión de control en el Parlamento gallego, en la que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a cruzar datos y acusaciones de "bulos" y "mentiras" con los líderes de BNG y PSdeG, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, respectivamente.

En concreto, se han debatido de manera acumulada dos preguntas de ambos dirigentes de la oposición tres días después de esta movilización a la que han acudido miles de personas de diferentes puntos de Galicia. "Segundo 'round'. Manifestación el fin de semana y pregunta del PSdeG y del BNG el miércoles siguiente", ha ironizado el presidente.

Pontón ha acusado al PP de llevar "16 años de recortes y privatizaciones" y de concebir la salud como un "negocio". Para ilustrarlo, ha asegurado que la atención primaria está "colapsada después de un recorte de 2.000 millones de euros" acumulado desde 2009.

Además, ha alertado de que hay "350.000 gallegos" en las listas de espera --más que antes de la pandemia-- que publicó el mes pasado la Consellería, algo que es solo "la punta del iceberg" porque estos datos están "manipulados", al no incluir las llamadas listas 'no estructurales'.

Porque hay gallegos, ha relatado la líder del BNG, que cuando van a pedir cita se encuentran con que las agendas "están cerradas y ya las llamarán". "Y, si rechazas ser atendido en la privada, pasas a una lista negra de la que nada sabemos", ha añadido.

Pontón también ha echado mano del último informe del Consello de Contas, que señala que entre 2019 y 2023 aumentaron un 18 por ciento los fondos dedicados a asistencia concertada, hasta los 242 millones; y de algunas polémicas declaraciones del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño --quien ha realizado gestos de desaprobación en varios momentos del debate--, como cuando dijo que a las personas que no son lectoras "las cataratas les importan menos".

"FALSEDADES DE LA SEÑORA PONTÓN"

Alfonso Rueda ha ironizado con los argumentos "potentísimos y rigurosísimos, como siempre", que empleaba la portavoz nacional. "No me da tiempo a rebatirle todos los datos. No merece la pena estar todos los días siempre rebatiendo falsedades de la señora Pontón, que es a lo que se dedica", ha espetado.

No obstante, ha aprovechado sus intervenciones para reivindicar que Galicia tiene el "calendario vacunal más avanzado del mundo", que este año el Sergas creará 1.400 plazas de empleo público y que en 2025 el presupuesto en primaria alcanza cifras "récord", entre otros datos.

El presidente de la Xunta ha reconocido que, si bien la gallega es "la mejor sanidad pública de la historia", hay "muchísimas cosas que corregir". Así, ha instado al BNG a hablar de estas mejoras en lugar de estar donde "siempre", que es "el 'no' a todo".

"Eso lo saben hacer muy bien, nadie mejor que ellos. (...) Intenten decir que sí, ya verán cómo las cosas funcionan mejor", ha reclamado Rueda.

Tras estas palabras, la portavoz nacional del BNG ha censurado que el presidente acuda al Parlamento a "preparar un meme para colgar vídeos en Internet". En los últimos días, los populares se referían a ella como 'Ana Nonnón'.

Para responderle, Rueda ha vuelto a emplear la ironía: "Agradezco el seguimiento que nos hace en redes sociales. Sabiendo que les gusta, intentaremos esforzarnos más todavía".

BESTEIRO: "EN GALICIA HAY UN VERDADERO PROBLEMA"

También el secretario xeral del PSdeG ha interpelado al presidente sobre las "cuestiones mejorables" del sistema sanitario gallego, porque la ciudadanía "se toma con resignación" que haya días de espera para obtener cita en un centro de salud, lo cual provoca el "agravamiento de muchas enfermedades" y esto repercute en la atención hospitalaria.

En este sentido, ha pedido el apoyo para la ley que llevará el Grupo Socialista al Parlamento que limitará a 48 horas el plazo máximo para obtener una cita con el médico de cabecera.

"En Galicia hay un verdadero problema de gestión de recursos sanitarios y de recursos humanos", ha denunciado Besteiro, para acusar a la Xunta de hacer una "planificación inadecuada año tras año" durante 16 años, lo que le hace deducir que esta gestión es "a sabiendas".

Alfonso Rueda le ha agradecido el tono más "constructivo", en comparación con Pontón, pero ha lamentado que el PSdeG haga "de palmero" del BNG al acudir a protestas como la del pasado domingo: "Cada vez queda mejor entre 'estreleiras'. Usted piensa que desgasta a la Xunta, pero desgasta al Partido Socialista. Usted verá".

"AL INDEPENDENTISMO, LOS CUARTOS"

En este contexto, ha argumentado que Galicia tendría más recursos si el Gobierno central le diese "el mismo trato que al independentismo catalán". No se ha referido a la condonación de deuda, sino a la reforma del sistema de financiación autonómica. "Al independentismo, los cuartos; en Galicia, las pancartas", ha espetado el presidente de la Xunta.

En su segunda intervención, Besteiro ha insistido en la "mala gestión" de la sanidad por parte del PP, por poner "excusas" presupuestarias tras 16 años gobernando y con diferentes partidos al frente del Ejecutivo central.

"Basta ya de reproducir mentiras de dentro de los despachos y póngase a gestionar más y mejor la sanidad pública", le ha señalado el secretario xeral del PSdeG, tras reiterarle a Rueda la petición de reunión --aún no contestada-- que le hacía la semana pasada para abordar no solo los aranceles impuestos por Estados Unidos, sino para otras "cuestiones importantes, también en sanidad".

En su intervención final, Rueda ha insistido en que "los números hablan por sí solos" y ha contrapuesto las constantes referencias a las polémicas declaraciones de Gómez Caamaño con otras frases que dejaron personas más próximas a la oposición. Por ejemplo, la conselleira de Sanidade del bipartito, María José Rubio, achacó las demoras en centros de salud a "algunos facultativos".