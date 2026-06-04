Consejo General de Economistas y LaLiga reconocen la "transparencia y excelencia en divulgación no financiera" del Celta

VIGO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Economistas de España (CGEE) y LaLiga distinguirán el próximo lunes, día 8 de junio, la "transparencia y la excelencia en divulgación no financiera" del Real Club Celta de Vigo.

En un evento que se llevará a cabo a partir de las 17.00 horas en la sede del club celeste, ubicada en la calle Príncipe, el Celta recibirá este sello de reconocimiento a la transparencia y divulgación no financiera, "algo que posiciona al club vigués como una de las entidades deportivas referentes a nivel nacional".

Según recoge el propio Celta en un comunicado, bajo el título 'El valor invisible del club: sostenibilidad, transparencia y futuro en el Celta', el lunes se llevará a cabo una jornada que incluirá una mesa redonda en la que intervendrán el presidente de LaLiga, Javier Tebas; la presidenta del club, Marián Mouriño, y el presidente del CGEE, Miguel Vázquez Taín.

Este coloquio será precedido por la intervención de la conselleira de Economía e Industria en la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana.

El acto también contará con la participación de David Baixauli, responsable de Sostenibilidad de LaLiga, quien abordará la integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial y deportiva de los clubes profesionales, así como los principales retos y oportunidades que afronta el sector en este ámbito.