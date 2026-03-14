La conselleira de Medio Ambiente viajará a Bruselas para reunirse por "parálisis" de la eólica y el reglamento de costas

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en el pleno - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, viajará la próxima semana a Bruselas para mantener una ronda de contactos con varios representantes comunitarios y abordar con ellos cuestiones como el desarrollo de la energía eólica, la implantación de medidas de acción climática y la reforma del reglamento de costas propuesta por el Gobierno. Además, dará traslado de documentación sobre el estado de conservación del lobo.

Según la información avanzada por el departamento autonómico, el lunes se reunirá con la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, con la que ha previsto abordar la situación de "parálisis judicial" que sufre el sector eólico en Galicia en relación a sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que han pausado la tramitación de proyectos.

La Consellería califica esta circunstancia de "insólita" y "contraria a las directrices que marca Bruselas" en lo que se refiere a la implantación de las energías renovables, declaradas de interés público superior, y que está, a su modo de ver, "lastrando" económicamente a la comunidad.

Vázquez aprovechará también para darle traslado de la documentación sobre el estado de conservación del lobo que, según remarca la Consellería, el Gobierno central "debería haber remitido a la Comisión a través de un informe sexenal" y cuya no presentación en plazo "provocó la apertura de un expediente a España por las autoridades comunitarias".

A través de esta documentación, que --en base a su departamento-- acredita el estado de conservación favorable de esta especie, la conselleira quiere hacer constar ante Europa que las comunidades autónomas, "a diferencia del Gobierno central", tienen "los deberes hechos".

LEY DEL CLIMA

A lo largo de este primer día también se reunirá con la directora europea de Mercados de Carbono y Movilidad Sostenible, Beatriz Yordi, con la que abordará las repercusiones que supondrá para Galicia contar con su primera Ley del Clima, aprobada en enero.

Asimismo, le explicará los diferentes proyectos que la Xunta aspira a implementar --por valor de 2.000 millones-- al amparo del Plan Social para el Clima en el momento en que el Gobierno central transfiera los fondos a las comunidades autónomas. La Consellería recuerda que el Gobierno central no presentó "de forma oficial" ante Bruselas este plan ni transpuso la directiva necesaria para poder habilitar esta financiación.

REGLAMENTO DE COSTAS

La reforma del Reglamento General de Costas en la que trabaja el Gobierno central también será una de las cuestiones a abordar en el marco de este viaje. De hecho, Ángeles Vázquez lo hará el martes con la directora europea de Mercado Interior, Aplicación y Supresión de Barreras, Mary Verónica Tovsak-Pleterski.

Dado que se trata de la dirección de la que emana la directiva de servicios que el Ministerio pretende ahora aplicar también al sector productivo, la conselleira tratará de "hacer entender" a la Comisión la magnitud de las "nefastas" consecuencias jurídicas, sociales y económicas que supondría en la costa gallega la aplicación de esta reforma en los términos propuestos.

En este sentido, le explicará que la modificación del reglamento va "mucho más allá" de lo que exige Bruselas y abordará la "falta de información" a las comunidades autónomas que, a su juicio, está caracterizando este proceso. La anulación de las prórrogas de concesiones otorgadas o la denegación de las prórrogas solicitadas son algunas de las consecuencias que la Xunta asegura que tendrá.