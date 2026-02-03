El conselleiro de Educación insta por carta a Yolanda Díaz a resolver el problema de los auxiliares de conversación

Archivo - El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha remitido este martes una misiva a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que le insta a solucionar el conflicto con el Ministerio de Educación generado con el programa de auxiliares de conversación. El foco del problema está en las condiciones de los participantes en este programa, dado que el departamento que dirige Díaz les exige un contrato laboral en el régimen de la Seguridad Social.

En un acto en Ames, Román Rodríguez ha incidido en que ambos departamentos estatales "no coinciden" en la consideración de los auxiliares, lo que "pone en riesgo" el programa. Al respecto, ha cuestionado la "inacción" del Ministerio de Educación y ha afirmado no tener "noticia" alguna de que se estén "intentando solucionar estos desajustes internos".

"Hoy mismo he enviado una carta a la ministra Yolanda Díaz advirtiéndole de que, si sigue esta descoordinación entre un ministerio de Sumar y otro del PSOE, el programa está en gran riesgo para poder mantenerse en el futuro", ha advertido, antes de lamentar que la situación "es un absurdo, la lucha interna y el desgobierno entre dos ministerios y dos partidos diferentes".

El conselleiro ha recordado que Andalucía fue la primera comunidad afectada por las denuncias de la inspección de trabajo --y multada con sanciones "millonarias"--, al entender el ministerio que dirige Yolanda Díaz que los lectores deben cotizar a la seguridad social. Además, habría requerimientos (aún no sanciones) en Galicia y otras comunidades.

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN "NO ESTÁ RESOLVIENDO LA SITUACIÓN"

"Es inaudito. Bipartito elevado a cuasi infinito", ha lamentado el conselleiro de Educación, quien ha esgrimido que su departamento "siempre" interactúa ante el departamento estatal de su mismo ramo, pero ve que "no está resolviendo la situación".

"Aquí no hubo ninguna sanción por ahora, pero no quiere decir que no las haya. Si Yolanda Díaz no arregla esto, se va a cargar el programa de auxiliares de conversación", ha zanjado.