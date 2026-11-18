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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha presentado este miércoles en Bruselas la Ley de educación digital de Galicia, como un "ejemplo de buenas prácticas" en este campo. Según ha recordado la Xunta, este texto legal establece la tecnología como "una herramienta al servicio de la calidad, de la equidad y de la igualdad de oportunidades" en el campo educativo.

Durante una jornada en la Fundación Galicia-Europa, ha destacado que esta norma --aprobada este martes en el Parlamento de Galicia-- es un texto "pionero" a nivel estatal y europeo que "afonda en la consolidación del modelo gallego de enseñanza híbrida".

Un sistema híbrido que, según ha subrayado, combina los recursos tradicionales con los digitales, al tiempo que "se le saca el máximo rendimiento a las nuevas herramientas digitales, pero siempre respondiendo a una finalidad pedagógica".

Según ha recordado la Xunta en una nota de prensa, la Ley de educación digital de Galicia tiene como objetivo afrontar con seguridad los retos de la transformación digital social y tecnológica en la enseñanza desde un abordaje "integral".

Un abordaje que abarca la regulación de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y determina los usos permitidos y prohibidos de la inteligencia artificial en la enseñanza, entre otras cuestiones.

Con todo, se articula en torno a seis ejes concretos que son el uso de la tecnología adaptado al alumnado y orientado a la mejora educativa; la seguridad y la protección en los entornos digitales; la regulación clara de los derechos y deberes de la comunidad educativa; el refuerzo del papel del profesorado y la organización de los centros, la participación de las familias y la regulación de la IA.