SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha defendido este jueves ante el Consejo de la Unión Europea la "necesidad" de impulsar un marco regulatorio "multinivel" sobre Inteligencia Artificial (IA) "como el que se acaba de aprobar en Galicia".

De este modo, ha destacado la recién aprobada Ley de educación digital gallega como "un ejemplo de buenas prácticas" para el impulso de "políticas innovadoras" en la aplicación de la tecnología y la inteligencia artificial a la enseñanza.

La intervención del conselleiro se enmarca en el hecho de que Galicia ostenta durante este semestre la representación de las comunidades autónomas ante el órgano europeo a través del área de educación de la Representación Permanente de España ante la UE (REPER), responsable de la coordinación de las políticas educativas de España dentro de las instituciones comunitarias.

Entre las tareas asignadas en este semestre, Galicia es la encargada de "canalizar, coordinar y consensuar2 los puntos de vista, aportaciones y alegaciones de las autonomías para su incorporación a la posición común del conjunto del Estado.

Asimismo, participa este jueves en el Consejo de Ministros del semestre, conjuntamente con la representación del Estado, para presentar la posición común establecida.

En este sentido, ha defendido la posición común de las Comunidades Autónomas de España sobre "el pensamiento crítico y la capacidad de acción humana en la educación y la formación en un entorno digital cambiante", en la que Galicia tiene "reconocida experiencia".