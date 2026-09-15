El conselleiro de Emprego reduce a "infracción administrativa" la sanción a la bodega familiar, de la que se desvincula

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visita el Grupo Cuevas en Ourense - EUROPA PRESS

OURENSE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta, José González, ha reconocido que 'Casal de Armán', la bodega que su familia tiene en O Ribeiro ourensano, fue sancionada por una "infracción administrativa" en relación a dos inmigrantes que trabajaban en la vendimia de 2025, pero ha asegurado que no había "intención de fraude" ni "conocimiento previo" de la situación de esos temporeros.

A preguntas de los periodistas durante una visita al Grupo Cuevas, en Ourense, después de que Eldiario.es publicase que la empresa familiar fue sancionada tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles, José González defendió la "honorabilidad" de 'Casal de Armán', de la que no obstante, se desvinculó. "Yo no soy socio, es de mi familia, yo no participo en la gestión ni, por supuesto, en la organización, ni en la contratación de los trabajadores de la empresa", proclamó.

Al respecto, explicó lo que él denominó "error" de la bodega por "confiar en que las personas contratadas o puestas a disposición a través de una empresa de trabajo temporal, con la que se habla habitualmente para tener esos temporales de vendimia, tengan esos papeles en regla". José González relató que, cuando la inspección laboral acudió a la viña, constató la presencia de temporeros que "no eran los que estaban en los listados en la empresa de trabajo temporal".

Por consiguiente, informó de que la bodega interpuso una denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por "usurpación de la identidad" contra dichos temporeros, una querella que para el conselleiro, "acredita claramente que no había intención de fraude ni había conocimiento previo de la situación".

"No es una denuncia contra la ETT, sino contra los temporeros que estaban contratados a través de la ETT", aclaró. Asimismo, el conselleiro ha argumentado que la sanción administrativa fue impuesta "en su grado mínimo" y "en la cantidad legalmente mínima", a lo que agregó que "la inspección no apreciaba circunstancias agravantes".

"DESGRACIADO INCIDENTE"

"Es un desgraciado incidente que no tiene nada que ver con la explotación de inmigrantes y que, en todo caso, lo que se hizo desde la empresa es que están siendo más rigurosos en la gestión empresarial para evitar que estos acontecimientos se vuelvan a repetir", expuso.

Ante la pregunta sobre las peticiones de dimisión que ya han trasladado fuerzas políticas como Sumar o BNG, el conselleiro la esquiva limitándose en insistir en que se trató de "un error derivado de considerar que estaban los papeles todos en regla". "Cualquiera que conozca el procedimiento sabría que si hubiera circunstancias agravantes que acreditaran el fraude o cualquier otra cuestión, habría habido una imposición de sanción", agregó.

Finalmente, quien también fue conselleiro de Medio Rural quiso insistir en dos ideas: defender "la honorabilidad" tanto de su familia como de la empresa --"que lleva muchos años cumpliendo con sus obligaciones legales en materia de Seguridad Social", dijo--, y subrayar que no participa "absolutamente" en la administración ni organización de 'Casal de Armán'.