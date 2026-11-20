Presentación del estudio 'O galego nas resolucións xudiciais. Análise do fondo documental do CENDOJ', del Consello da Cultura Galega, en Santiago de Compostela, a 20 de noviembre de 2026. - CONSELLO DA CULTURA GALEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consello da Cultura Galega (CCG) ha publicado un informe que cifra en un 3,4% las resoluciones publicadas en gallego por órganos judiciales entre 1990 y 2025 y, de esta manera, ha confirmado que la "inmensa mayoría" de la documentación disponible está escrita en castellano.

Este 3,4% equivale a 18.842 documentos de un total de 553.759, según los datos analizados por la institución en el estudio 'O galego nas resolucións xudiciais. Análise do fondo documental do CENDOJ', presentado este viernes. El año con el porcentaje más elevado es el 2025, con un 4,8%, es decir, 1.178 resoluciones publicadas en gallego.

El estudio identifica "mejoras desiguales" dentro de las jurisdicciones: la contencioso-administrativa alcanzó un 14,8% en 2025, mientras que la civil descendió del 3,3% en 2021 al 0,2% en 2025. Además, resaltan la escasez de los registros iniciales en el primer lustro de los 90, pues hasta 1996 no se encuentran resoluciones escritas en gallego.

El informe refleja que el período que más oscilación presenta ocurre entre los años 1999 y 2000, reduciéndose el número de resoluciones del 4,38% al 0,41% con el cambio de milenio. En 2006 se vuelve a alcanzar un 4,3%, con la que mantiene una variación estable y un mínimo en el 2,5%.

Los investigadores han detectado diferencias por órganos judiciales, donde encuentran que siete de cada diez resoluciones publicadas en gallego salen de las audiencias provinciales. Les sigue la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que publica en gallego el 5,45%. El dato más bajo se presenta en la Salas de lo Civil y lo Penal y la de lo Social, con un 0,25% de resoluciones publicadas en gallego en ambas.

CONCENTRACIÓN INSTITUCIONAL Y PERSONAL

Otro de los principales puntos de la investigación es la llamada "concentración institucional", referido al elevado porcentaje que se acumula entre las audiencias provinciales y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, con un 97,9%. Esto evidencia que el gallego está sostenido por dos ámbitos institucionales.

El estudio ha encontrado otro factor decisivo en la "concentración personal". Lo describe como una dimensión que valora hasta qué punto depende de un reducido grupo de profesionales la publicación de resoluciones en gallego. El CCG apunta que, entre 1997 y 2025, 86 relatores firmaron alguna resolución en gallego. De ellos, los tres primeros acumulan el 74,6% de las publicaciones en gallego, y las cinco primeras personas llegan al 85,6%.

En su conclusión, el informe indica que, en un territorio donde el 46% de la población habla siempre o mayoritariamente gallego, "la inmensa mayoría de la producción publicada está en castellano". No obstante, celebra el máximo histórico alcanzado en 2025, con un 4,85% de resoluciones en gallego.