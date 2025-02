Rueda califica de nueva "insidia" las denuncias de la CIG sobre presiones a funcionarios por Altri

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado que la denuncia del sindicato CIG sobre presiones a funcionarios en relación con la tramitación del proyecto de Altri supone "una variante más de las insidias y falsedades" sobre este asunto.

El máximo mandatario autonómico se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por la denuncia del sindicato nacionalista, que aseguró que hay una "presión bestial" sobre los funcionarios y afirmó que la Xunta tuvo que recurrir a personas que ocupan puestos directivos de libre designación para firmar los informes.

Al respecto, Rueda ha sostenido que estas afirmaciones responden a una "variante más de las insidias" y "falsedades" que se lanzan sobre este asunto y ha recordado que "hay funcionarios de libre designación en la Xunta de Galicia".

Dicho esto, ha subrayado que la tramitación de los informes de Altri supone "un trabajo colectivo". Así, ha indicado que hay un "análisis muy complejos" tanto de este como de "cualquier otro proyecto industrial", en los que trabajan técnicos de diferentes ámbitos y "diferentes orígenes respecto a su posición administrativa".

"Como no fue suficiente verter una insidia colectiva, ahora se hace una insidia selectiva sobre algunos y sobre otros no", ha censurado Rueda, que ha incidido en que "este tipo de insidias no llevan a ningún sitio".

Por último, ha vuelto a reivindicar la "ética, la limpieza y la objetividad de los trabajadores públicos" de la Xunta y ha lamentado que "otros no lo hagan".