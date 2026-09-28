Rueda, sobre el pacto por el gallego, subraya que es a la Xunta a quien "corresponde ejecutarlo"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside el Consello de la Xunta - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha subrayado este lunes que es a la Xunta de Galicia a quien le "corresponde ejecutar" el acuerdo alcanzado entre el PP y el PSdeG sobre el gallego y que este debe de tener una implantación "lógica" y "viable".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, Rueda ha explicado que la ejecución se detallará en la Ley de medidas fiscales que acompaña a los presupuestos para 2027 y que será en función de aquello que "estaba escrito y firmado" y de "todas las conversaciones" que hubo para llegar a este pacto.

Tras subrayar que a quien corresponde llevarlo a cabo es a la Xunta, ha considerado que se debe de hacer una "ejecución lógica que permita su implantación en la educación y que sea una implantación de lo que dice ese acuerdo viable".

Todo ello en una intervención en la que ha destacado en que supone "un gran avance" y que "así fue reconocido" por muchos sectores e instituciones. Además, ha celebrado que, a pesar del "grado de polarización enorme" que "hay en otros lugares", PPdeG y PSdeG hayan sido capaces de llegar a acuerdos en un asunto tan importante como el gallego.

Asimismo, se ha referido al BNG al criticar "cómo están reaccionando" aquellos que decidieron "desde un principio quedarse fuera" y ha acusado a los nacionalistas de haber tratado de "boicotear" y "reventar" el proceso de escucha puesto marcha por la Xunta.

Preguntado sobre si él mismo participó en las negociaciones, el presidente de la Xunta ha explicado que estuvo informado de "todo lo que se estaba hablando" pero que por parte del Gobierno "mantuvo las conversaciones" el conselleiro responsable de Lingua y los parlamentarios.

ACUERDO

Tras la firma del acuerdo la pasada semana, fuentes del Gobierno gallego y del PP trasladaron que se abrirá la posibilidad de dar las asignaturas de Matemáticas, Tecnologías, y Física y Química en gallego, pero que ello implica que las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología se impartan en castellano.

Además, el propio presidente de la Xunta explicó en una entrevista radiofónica en Onda Cedo que lo que implicará el acuerdo: "Lo que hacemos es que hasta ahora había un sistema que era que las asignaturas troncales parte se daba en gallego y parte se daba en castellano, pero las asignaturas de ciencias se daban siempre en castellano. Ahora existe la posibilidad de que se den en gallego, pero entonces a cambio, las que se estaban dando en gallego, pasarían a darse en castellano. Mantener el equilibrio", detalló.