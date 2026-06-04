Consumidores celebran que el traspaso de la AP-9 sea "por primera vez" un horizonte "posible", pero exigen la gratuidad

AP-9 - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unión de Consumidores de Galicia celebra que el traspaso de la autopista AP-9 a Galicia sea "por primera vez en muchos años" un horizonte "institucional posible", pero exige el rescate y la gratuidad para el usuario.

"Existen señales esperanzadoras de que este camino comienza a abrirse", ha destacado el actor Xavier Estévez en la presentación de la campaña 'AP-9 Nosa e De Balde', durante una jornada sobre movilidad en la comunidad gallega.

La iniciativa "nace de la sociedad civil y aspira a convertirse en una reivindicación colectiva", de modo que la asociación de consumidores impulsa una recogida de firmas para reclamar tanto la transferencia como la eliminación de los peajes de la AP-9.

En su intervención, el actor --que da voz a la campaña-- ha resaltado los objetivos --fueron presentados en marzo-- y se ha referido al reciente "acuerdo político en el Congreso que contempla no solo el traspaso de la gestión sino también de su titularidad".

A su juicio, "un paso relevante" que, con todo, "no resuelve por sí solo los problemas, ni implica la transferencia inmediata", pero sí supone un "avance político e institucional".

Asimismo, ha apuntado que "durante años" imperó la idea de que económicamente era "imposible" el rescate y "sin embargo cada vez más estudios cuestionan" esto. Al respecto, ha destacado que también los "beneficios sociales pueden compensar la inversión".

"La pregunta no es solo cuánto cuesta rescatar una concesión, sino cuánto cuesta no hacerlo", ha incidido.

De este modo, la iniciativa reclama también la paralización de "las subidas abusivas" en un "horizonte real de gratuidad", pues existe un "país entero que depende diariamente de la infraestructura".

En resumen, busca "abrir una reflexión colectiva", toda vez que ve constatado que "las alternativas existen". "La pregunta es si existe voluntad", ha concluido el actor, antes de invitar a la sociedad, las instituciones y los agentes económicos y sociales a sumarse "por el traspaso, por el rescate y por el fin de un abuso histórico".