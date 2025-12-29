Continúa la búsqueda del marinero gallego desaparecido en Nueva Zelanda mientras viajaba a bordo de un palangrero

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de búsqueda tratan de localizar a un marinero gallego, un jefe de máquinas natural de la comarca de O Morrazo (Pontevedra), que desapareció este fin de semana en Nueva Zelanda mientras viajaba a bordo de un palangrero con base en Vigo.

Según adelantó este domingo 'Faro de Vigo' y ratificó Europa Press por fuentes consultadas, este viajaba a bordo del 'Viking Bay', un buque con alta definitiva en 2001 y con 43,50 metros de eslora, tal y como consta en el registro del Ministerio de Pesca.

En este contexto, el Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Nueva Zelanda ha confirmado a través de un comunicado de que fue notificado a las 9.10 horas del domingo --hora neozelandesa-- por el Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Madrid de que un tripulante de un barco pesquero había desaparecido y se sospechaba que había caído por la borda.

En el momento en que se notificó el incidente, el barco pesquero se encontraba a 570 millas náuticas al noreste de la punta de la Isla Norte de Nueva Zelanda y a unas 450 millas náuticas al sur de Fiyi, zona que se encuentra dentro de la región de búsqueda y salvamento de Nueva Zelanda.

Así, el Centro de Operaciones Marítimas de Nueva Zelanda transmitió mensajes a los buques cercanos solicitándoles que "estuvieran atentos a la persona desaparecida", tal y como ha detallado.

En este contexto, encargó a un avión P-8A Poseidon de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda que realizara una búsqueda en la tarde del domingo y este lunes dos buques mercantes se han unido a la búsqueda.