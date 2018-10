Continúan las labores de extinción y refresco en el incendio de una empresa de chatarra de O Porriño

Publicado 02/08/2018 11:33:39 CET

VIGO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras 20 horas de trabajo continúan en O Porriño (Pontevedra) las labores de extinción y refresco en la empresa Alumisel, donde se declaró un incendio a primera hora de la tarde de este miércoles, y en el que han ardido toneladas de residuos metálicos.

Según ha informado el 112 Galicia, durante la noche los servicios de extinción han centrado sus esfuerzos en refrescar la zona y confinar las llamas en dos puntos de combustión en el área exterior de la nave, donde se almacenaba la chatarra.

Este jueves siguen actuando sobre una de las zonas afectadas y permanecerán en el lugar en las próximas horas para asegurar el área afectada y garantizar la seguridad. No obstante, la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) ha reiterado que tras el incendio, en el que no se registraron heridos, no existe riesgo alguno para la población.

Allí continúan efectivos de bomberos de O Porriño, Salnés, Vigo y Pontevedra, así como el grupo municipal de emergencias de Mos, y protección civil de Mos y de O Porriño, así como miembros del Grupo de Apoyo Logístico de la AXEGA.

El incendio en esta empresa de reciclaje de chatarra, que está en el polígono industrial de A Granxa, se declaró sobre las 15,25 horas de este miércoles, y alcanzó una fuerte carga térmica debido a la chatarra calcinada. Es precisamente el tipo de material calcinado lo que está prolongando las labores de extinción, aunque el incendio está controlado.

Tras el inicio del fuego, la AXEGA activó mediante el 112 Galicia el protocolo de colaboración transfronteriza entre Galicia, el norte de Portugal y Castilla-León en caso de emergencia, ARIEM 112, para facilitar la extinción del incendio.

De este forma, desde las primeras horas, se desplazaron al punto los Bomberos de O Porriño, de O Morrazo, de Vigo, de Vilagarcía, de Ponteareas y de Valença. También, el personal del 112 Galicia requirió la intervención de Protección Civil de O Porriño, de Mos y de Viana do Castelo.

Además, los gestores del 112 Galicia alertaron al 061-Urgencias Sanitarias y pasaron el aviso a la Guardia Civil, a Augas de Galicia y a la empresa suministradora de la electricidad. Asimismo, al operativo se sumaron un helicóptero y personal de Medio Ambiente.