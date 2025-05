Los contratos por ETT en Galicia alcanzan en 2024 su mayor nivel desde la reforma laboral de 2021

Trabajadores denuncian no tener "derecho a nada" y reivindican ser "estructurales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los contratos a través de empresas de trabajo temporal alcanzaron en 2024 en Galicia su mayor dato desde la reforma laboral de 2021, al situarse en 176.525, un 1,35% más que el año anterior, según datos del Ministerio de Trabajo, que recoge Europa Press.

De acuerdo con la estadística de empresas de trabajo temporal del ministerio, en 2021, año en el que se aprobó la última reforma laboral, la cifra había ascendido a 197.741, su máximo de la serie histórica, que comienza en 2016.

El Gobierno aprobó la reforma del mercado laboral, precisamente, "para acabar con la precariedad y la temporalidad", según afirmaba en rueda de prensa después del Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 2021.

En 2022 fueron 165.362 contratos de puesta a disposición los que se contabilizaron en la comunidad gallega, en 2023 la cifra subió a 174.182 y en 2023 alcanzó la de 176.525.

Más allá de puestos con marcada estacionalidad, habituales en hostelería, turismo y el campo, entre otros, personas contratadas a través de ETT en Galicia denuncian que sus puestos son "estructurales" y "solo a veces" responden a "picos" de actividad.

Sin embargo, al estar vinculados a su compañía a través de una ETT, critican, no tienen "derecho a nada", en referencia a cuestiones básicas como las vacaciones remuneradas, la cobertura ante expedientes de regulación de empleo, prestaciones por desempleo y en ocasiones hasta la obtención de ropa y/o material de trabajo.

Son sueldos "vistosos" los que ofrecen estas empresas al prorratear numerosos conceptos, según el testimonio de varios trabajadores. Entre otros, ese es el motivo que les lleva a aceptar contratos que luego deparan circunstancias indeseadas como las que vivió uno de ellos en una nave de Arteixo (A Coruña), durante varios meses de verano de 2023. "Me despidieron por 'Whatsapp' con una indemnización de 54 euros por denunciar que me habían robado la mochila, ya que los de ETT no teníamos taquilla para guardarla", explica, en declaraciones a Europa Press.

DESPUÉS DE LA REFORMA

Después de la reforma laboral de 2021, la cesión de trabajadores --solo posible para cubrir necesidades temporales del cliente-- se ha extendido a todas las actividades, según fuentes sindicales consultadas, "porque es la única manera de contratación eventual".

Dicha reforma eliminó los contratos temporales por obra y servicio, pero al mismo tiempo retiró la imposibilidad de que las ETT firmaran los fijos-discontinuos, sin establecer para ello una regulación específica.

Por parte de la CIG, su secretario confederal de Emprego, Francisco González Sío, explica que en la industria son contratos que se encuentran "especialmente" en automoción y conserva.

Al respecto, González Sío indica que durante los últimos dos años "la patronal estatal de las ETT, Asempleo, se dedica a impugnar todos los convenios que incorporan limitaciones a las ETT, como los del metal de A Coruña y Pontevedra". "Y el criterio de la justicia, de la Xunta y de la Inspección es darle la razón a que esas cláusulas son ilegales", lamenta.

Una trabajadora de una compañía de componentes explica a Europa Press que lleva contratada a través de diversas empresas de recursos humanos --primero Nortempo y luego Manpower-- desde febrero de 2020, "siempre con contratos de una semana o como mucho 10 días". Como ella, asegura, "muchos" de sus compañeros.

En Stellantis, la sección sindical de la CUT asegura que se produce contratación "fraudulenta" a través de ETT y que la Inspección de Trabajo "lo permite" porque "el tamaño sí importa" y al ser una planta grande "incluso la puso como ejemplo de contratación".

No obstante, dice, "muchos" de los puestos externalizados y en los que los contratos se firman con empresas como Serveo e Ilunion "son estructurales", si bien hay una "elevada rotación".

Desde la factoría de Balaídos, una de las empleadas, contratada a través de Ilunion, señala, en declaraciones a Europa Press, que ella --sin ningún tipo de discapacidad-- desempeña tareas de montaje de piezas de línea y previamente pasó 1 año y dos meses en Adecco y Randstad.

Otros trabajadores consultados por Europa Press afirman que ETT como estas dos últimas solo actúan como "filtro" o "reclutadoras" de Stellantis, pero que luego el contrato se suscribe con la propia compañía.

"Ilunion en Stellantis es como una mancha de aceite, empezó con unas 50 personas y ahora superan las 600", advierte el representante de la CUT Vítor Mariño, en declaraciones a Europa Press. "Se esconde bajo el paraguas de la integración pero la realidad es de explotacion laboral y esclavismo", asegura.

Con ello se refiere a que "supuestamente integra a personas con discapacidad" y ese personal (el 70%, según sus cifras) "no debería hacer horas extra", entre otras cuestiones, pero asegura que sí las hacen. "Es una ETT camuflada de empresa multiservicio", afirma, en alusión a otros ámbitos como la seguridad.

Stellantis remite a Ilunion para dar explicaciones, y se limita a indicar que les presta servicios "como centro especial de empleo". Por su parte, fuentes de Ilunion consultadas por Europa Press subrayan que en los servicios que prestan "siempre" cumplen con la normativa laboral.

ADJUDICATARIA DE LA XUNTA

La huella de las ETT alcanza también a adjudicatarias del sector público, como es el caso de Servicio Móvil, que gestiona el almacén en el que el servicio gallego de salud (Sergas) centraliza el material sanitario fungible de los hospitales públicos de Galicia.

Allí, personal accede a través de ETT como Ader y pasa temporadas de en torno a un año desarrollando el mismo puesto de trabajo con este vínculo, antes de ser contratado por la propia empresa. Esto mismo sucede en fábricas del lácteo, conservas, y también en el sector textil, según atestiguan empleados consultados.

Una práctica habitual en algunas de estas plantas es que el trabajador sea despedido durante una semana o días para después volver a ser contratado y "reiniciar el contador", según censura un exempleado de Servicio Móvil, consultado por Europa Press.

Por su parte, la Consellería de Sanidade subraya que a la Xunta no le consta "ningún incumplimiento de la normativa laboral vigente" en el almacén que lleva Servicio Móvil en Negreira (A Coruña). Fuentes del departamento consultadas por Europa Press apuntan, asimismo, una serie de condiciones relativas a las cláusulas de los pliegos, y penalizaciones en caso de incumplimiento.

LO QUE DICE LA PATRONAL

Mientras, Asempleo, la patronal de las agencias de empleo y empresas de trabajo temporal en España, resalta "el papel clave de las ETT en el mercado laboral al facilitar la incorporación rápida de profesionales en sectores que requieren refuerzos puntuales y dando respuesta de esta forma a las necesidades de contratación de las empresas en momentos clave del año como pueden ser los meses estivales".

Su presidente, Andreu Cruañas, reivindica que "los datos demuestran" que aportan "una flexibilidad imprescindible para que el mercado laboral funcione de manera eficiente y ordenada".

A este respecto, Asempleo apunta a datos de Trabajo según los cuales en enero de 2025 se han realizado 12.576 contratos de puesta a disposición en Galicia, frente a los 15.332 registrados en el mismo mes de 2024, lo que representa un descenso del 18%.

No obstante, avisa de que, desde finales de 2024, el sistema de gestión de ETT ha aplicado un cambio normativo en la recopilación de los datos "que ha generado un error estadístico que se ha visto reflejado durante el final del año pasado y los primeros meses de 2025 con un menor número de contratos registrados". "Un hecho que ya está en proceso de subsanación", añade.