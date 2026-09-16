"Convivencia entre pasado y presente" vertebrarán el concierto de Silvio Rodríguez el sábado en A Coruña

Silvio Rodríguez en concierto - PRODUZTRIZ

A CORUÑA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Descartada "una mirada nostálgica" hacia el repertorio que ha tejido Silvio Rodríguez a lo largo de 59 años sobre los escenarios, la organización de su reencuentro con el público gallego, el próximo sábado en el Coliseum de A Coruña, anuncia un concierto basado en la "convivencia entre pasado y presente".

Desde hace mínimo la primera semana de septiembre, las entradas están completamente agotadas para esta única parada en Galicia de la gira española del artista cubano. Antes habrá pasado por Barcelona, Zaragoza, Bilbao y este miércoles por Valencia, y tras A Coruña, continuará por Sevilla, Murcia y Madrid.

La cita del 19 de septiembre se produce días después de la publicación de 'O teu nome é bandeira', la nueva versión de la canción de Uxía dedicada a Begoña Caamaño, en la cual ambos artistas unen sus voces y Silvio Rodríguez canta por primera vez en gallego. El tema está incluido en el disco-libro 'Indómitas' y está dedicado a la escritora y periodista Begoña Caamaño, homenajeada en el Día das Letras Galegas de este año y amiga de ambos.

La colaboración, que nació por iniciativa de Uxía, habla de la dignidad, de la memoria y de la esperanza, y se presentó acompañada de un videoclip dirigido por Paula Pez y rodado en A Illa de Arousa.

REPERTORIO

'Ojalá', 'Unicornio', 'La maza', 'Óleo de mujer con sombrero', 'Playa Girón' o 'Te doy una canción' son además canciones que siguen encontrando nuevos significados en el presente y "nuevos oyentes que llegan a ellas por descubrimiento, por herencia o por la permanencia natural de un cancionero que continúa circulando", destaca la organización del concierto del sábado en un comunicado.

"Las nuevas composiciones convivirán con las canciones fundamentales de su trayectoria, en una propuesta que mantiene vivo el diálogo entre el artista que escribió algunas de las páginas más reconocibles de la canción en español y el creador que sigue escribiendo, grabando y buscando nuevas formas de decir", agrega. Silvio Rodríguez construyó una de las obras fundamentales de la canción iberoamericana y se convirtió en un nombre esencial de la Nueva Trova.

El sábado estará acompañado sobre el escenario por Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés, músicos con los que dará forma a "un concierto construido desde la palabra, la precisión musical y esa emoción contenida que atraviesa buena parte de su obra".