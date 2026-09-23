Convocan concentración el viernes ante la sede de Cruz Roja en Ferrol tras el ataque con pintadas

Pintadas en la sede de Cruz Roja en Ferrol - FERROL EN COMÚN/X

FERROL, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Distintos colectivos han hecho un llamamiento a participar en la concentración convocada este viernes, día 25, ante la sede de Cruz Roja en Ferrol, tras aparecer en la misma pintadas con expresiones como "traidora", "proinvasión" o "antiespañola".

Así lo han trasladado desde el comité de Navantia y desde la CGT de cara a una concentración convocada, a partir de las 19.30 horas, ante la sede de la organización no gubernamental.

Mientras, en un comunicado, Foro Galego de Inmigración ha demandado a partidos como Vox y PP pero también a "determinados medios de comunicación y otros grupos y plataformas" dejar de estimular "acciones contrarias a la convivencia, utilizando expresiones como 'invasión', 'caza' o 'devolución inmediata'".

Además de destacar el trabajo de esta y otras organizaciones, asegura qe el discurso "contra estos colectivos por parte de Vox, y no suficientemente combatido por el PP, pretende convertirnos también en enemigos, extendiendo bulos y mentiras sobre nuestro funcionamiento".

Junto a la exigencia de una "respuesta rápida" de las Fuerzas de Seguridad del Estado, insiste en que "atacar la atención humanitaria a las personas en situación de vulnerabilidad es una absoluta indignidad". Por todo ello, pide a la ciudadanía gallega mostrar su rechazo ante discursos y acciones "absolutamente reprobables".

REPROCHES A PP Y VOX

Desde el comité de Navantia en Ferrol muestran también su solidaridad ante lo que califican como actos de "extrema gravedad" y marcados por "la intolerancia, el racismo y la xenofobia".

"Condenamos cualquier discurso de odio y ataque a las personas migrantes como los que está difundiendo la extrema derecha y también el PP", asevera para mostrar su solidaridad con los trabajadores y voluntarios de Cruz Roja y hacer un llamamiento para participar en la concentración convocada para el viernes.

Lo mismo trasladan desde la CGT para quien "PP y Vox son los responsables intelectuales de la agresión contra la Cruz Roja porque su discurso de odio alenta las agresiones".

"El fascismo no se va a parar con discursos morales ni mediante el voto, va a ser parado por la movilización en las calles", señala la central sindical que hace un llamamiento "a la clase trabajadora y a los jóvenes progresistas" a participar en la concentración.