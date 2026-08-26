Convocan las oposiciones para 25 plazas de médico de urgencias de difícil cobertura en el Hospital de Ourense

Hospital. Imagen de archivo - JUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade publica este miércoles, a través del Diario Oficial de Galicia, la convocatoria del proceso selectivo, por el sistema de concurso de méritos, para el acceso a 25 plazas en la categoría de médico de urgencias hospitalarias en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, consideradas de difícil cobertura.

Se ofertan todas las plazas vacantes, 17 por el turno de acceso libre, seis por el turno de promoción interna y dos para el turno de discapacidad general.

Destacan que el objetivo principal de este procedimiento extraordinario es "garantizar la calidad y la continuidad asistencial en un servicio sanitario considerado como prioritario, además de dar una respuesta efectiva a las necesidades de personal del centro que, a pesar de contar con una plantilla de 50 profesionales, en la actualidad únicamente tiene ocupadas 25 de estas plazas".

La medida se realiza al amparo de la reforma de la Ley de medidas extraordinarias dirigidas a la provisión de puestos de difícil cobertura, impulsada por la Xunta y aprobada el pasado 7 de julio, que da esta consideración a las plazas de medicina de urgencias del hospital de Ourense.

Además, con el objetivo de captar el mayor número de profesionales posibles, se incentiva con el triple de puntuación la experiencia laboral acumulada por los servicios prestados en las urgencias del hospital orensano.

Las personas que deseen participar en el proceso selectivo deberán cubrir una única solicitud de participación, en modelo normalizado, a través de la Oficina Virtual del Profesional (FIDES/Expedient-y/Procesos/OPE). El plazo de inscripción de participación en el proceso comienza mañana y finaliza el 30 de septiembre de 2026.