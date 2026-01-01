Coral, la primera gallega nacida en 2026 es ourensana

Coral, la primera bebé nacida en Galicia en 2026 - SERGAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Coral Conde Cid es la primera bebé nacida en Galicia este 2026 y es ourensana.

Según ha informado el Sergas, el nacimiento tuvo lugar en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense a las 00.00 horas. Coral pesó 2.900 kilos y es hija de Iria Andrea Cid y de Yago Conde.

La segunda gallega en nacer en Año Nuevo fue Valeria, que lo hizo en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a las 00,38 horas. Es hija de Purificación y Julián, y llegó al mundo pesando 3,880 kilos.

Por último, el tercer nacimiento de Galicia fue el de Lucan Mikiel a las 00.49 horas, hijo de Gilsa Pereira. Su madre dio a luz en el Hospital Público de A Mariña y el bebé pesó 3.300 kilos.