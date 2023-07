Correos contrata a 1.424 personas para las generales en Galicia con críticas de sindicatos por "falta de previsión"

CCOO y CIG señalan que el proceso electoral saldrá delante, pero por el "esfuerzo" de la plantilla

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Correos contratará en Galicia a 1.424 personas para el dispositivo especial de cara a las elecciones generales del 23 de julio, cuyo plazo para solicitar el voto por correo terminó el jueves. En cambio, sindicatos cuestionan estos refuerzos y critican la "falta de previsión" de la empresa pública.

Según datos que ofrece Correos a Europa Press, están previstos un total de 1.424 contratos para estas fechas, la mayoría en las provincias de A Coruña (589) y Pontevedra (458). A estos hay que sumar los de Lugo (204) y Ourense (173).

Todo ello tras registrarse cifras récord de solicitudes de voto por correo. En concreto, la empresa postal pública tramitó 146.144 solicitudes dirigidas a las oficinas del censo electoral gallegas, más del triple que para las últimas generales del 10 de noviembre de 2019.

En este contexto, el responsable de Correos en CCOO Galicia, José Antonio Pensado, no tiene "ninguna duda" de que el operativo del 23J saldrá adelante, pero gracias al "esfuerzo" de los trabajadores. "En Correos llevamos hechos un montón de procesos electorales, no tuvimos problemas y este no va a ser una excepción", asegura.

En declaraciones a Europa Press, Pensado confía en que la plantilla "va a sacar todo esto adelante, haya más o menos refuerzo" y pese a la "incertidumbre" de tratarse de unos comicios en verano: "Nosotros estamos reivindicando que pongan el personal que sea necesario para hacer todo el proceso de la mejor manera posible y que todo entre en plazos, que va a entrar".

La dirección trasladó a los sindicatos que "no iba a haber ningún problema" en cuanto a los refuerzos. No obstante, el responsable de CCOO afirma que este proceso "cogió a todos con el pie cambiado, pero sobre todo a la empresa", porque los representantes de los trabajadores ya "preveían una avalancha de solicitudes".

Así, confía en que "ojalá" se produzcan esas más de 1.400 contrataciones que "a día de hoy no están hechas", tal y como advierte Pensado, quien lamenta que, una vez pasados estos 15 días, la plantilla volverá "a las mismas". Esto lo achaca a la "gestión nefasta" realizada en la empresa pública bajo la dirección de Juan Manuel Serrano --desde 2018-- con "recortes de plantilla".

Por parte de la CIG, su responsable de Correos, John Vivanco, coincide en la "falta de contratación y, sobre todo, de previsión en la contratación" ante la previsible sobrecarga que iba a haber el 23J por tratarse de una convocatoria en verano, toda vez que ya ocurrió "en las últimas generales".

Vivanco dice desconocer la cifra de refuerzos y teme que ocurra lo mismo que en las municipales del 28 de mayo. "Empezaron a llamar a gente a última hora. Gente que no tiene ninguna relación con Correos", explica el representante de la CIG, que critica que no se tiró de las bolsas de personal eventual por "la reforma laboral", tal y como les trasladó la empresa, porque no pueden trabajar más de 12 meses en un período de 18.

Asimismo, Vivanco cree que Correos "engaña" con sus cifras, porque llama "refuerzos" a contrataciones que se destinan a cubrir vacaciones, asuntos propios, bajas y otras ausencias. "Refuerzo es cuando una unidad está completa de personal y necesita ampliar", matiza.

Finalmente, igual que su compañero de CCOO, garantiza que la "profesionalidad de los carteros" logrará sacar adelante estas elecciones "metiendo horas y horas". "No me cabe la menor duda, pero como siempre por el esfuerzo del trabajador y no por la organización de la empresa", concluye el responsable de la CIG.