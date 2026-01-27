Cortada una calle de tres carriles en Ourense por la apertura de un socavón tras varios días de lluvias

OURENSE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La calle Pena Trevinca en Ourense se ha cortado este martes como consecuencia de la apertura de un socavón en la carretera que invade los tres carriles ded la vía, tras varios días de lluvias en la provincia.

Tal y como ha trasladado el Ayuntamiento de Ourense en un comunicado, la calle permanecerá cerrada desde la mañana de este martes y hasta que finalicen las labores de mantenimiento, desde el cruce con la carretera de Granxa hasta el cruce con la calle Serra de Queixa.

En esta línea, fuentes de la administración municipal han explicado que el cierre se debe a que el socavón invade los tres carriles de la vía, abierto tras detectarse un "desnivel superficial" en la carretera, es decir, "se detectó que estaba bajando la calle", por lo que se procedió a su apertura para buscarlo.

En concreto, se trata de una de las vías principales de la ciudad, siendo una de las carreteras de acceso al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), así como una de las salidas al polígonos industriales de la provincia.

Como consecuencia, el Ayuntamiento ha informado de que las líneas de autobús 6, 11 y 13 sufrirán modificaciones en sus itinerarios habituales "hasta nuevo aviso".

En concreto, la línea 6 sentido As Curuxeiras se realizará por la calle Emilia Pardo Bazán, desviándose por las calles Serra Martiñá, San Mamede y Ramón Puga. Por su parte, esta misma línea en sentido antigua estación, se realizará desde la calle Ramón Puga, circulando por las calles Serra Martiñá, Granxa y retomará su camino por la calle Emilia Pardo Bazán.

En la línea 11 se habilitará una parada provisional en el cruce con la calle Monte Meda, y en la línea 13, se realizará un desvío desde la calle Emilia Pardo Bazán cara a las calles Granxa y Berrocás.