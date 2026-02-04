Cortado un carril de la AG-57, en Gondomar (Pontevedra), al salirse de la vía un camión

PONTEVEDRA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un carril de la AG-57, a su paso por Vincios, en Gondomar, permanece cerrado al tráfico tras salirse de la vía un camión y volcar. Con todo, no se han registrado heridos.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 8,30 horas de este miércoles a la altura del kilómetro 17, en sentido Vigo, por lo que permanece interrumpido el tráfico en el carril derecho.

Al punto se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico, así como los servicios de mantenimiento de la autopista.