Un corto sobre recortes de paradas del AVE en A Gudiña (Ourense) supera el millón de visualizaciones en dos días

La Plataforma Dereito ao Tren convoca una manifestación para el 2 de agosto

OURENSE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Estannos matando en vida', dirigido por el actor y cineasta Rubén Riós con la Plataforma Dereito ao Tren, que denuncia los recortes de paradas del AVE en la estación A Gudiña-Porta de Galicia (Ourense), ha superado el millón de visualizaciones en 48 horas.

Riós, que también es presidente de la plataforma ciudadana Dereito ao Tren, ha contado con la participación de más de 300 personas entre profesionales del sector audiovisual y vecinos del oriente de la provincia ourensana.

La pieza cuenta con la actuación de Benedicta Sánchez, ganadora del Goya a mejor actriz revelación por 'O que arde'.

El cortometraje narra el impacto de los recortes ferroviarios en la vida de personas mayores, jóvenes, retornados, ganaderas, músicos o emprendedores rurales.

"He querido mostrar cómo nos están desconectando poco a poco, como si no importáramos. El tren no es un lujo, es un derecho. Y sin él, el corazón del rural deja de latir", denuncia Rubén Riós.

Por su parte, la Plataforma Dereito ao Tren convoca una manifestación para el 2 de agosto. Será junto a la antigua estación de A Gudiña a partir de las 18,30 horas.