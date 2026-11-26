Papeletas para las elecciones gallegas del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los principales partidos de Galicia tienen unas apretadas agendas para la jornada final de la campaña que desembocará en el 29N; y en la que distintas plazas de la comunidad --sobre todo en la circunscripción provincial de A Coruña, pero también Lugo y Ourense-- se convertirán en escenarios de los últimos mítines antes de la jornada de reflexión y a la cita con las urnas.

Así, el PP de A Coruña ha difundido en redes el cartel en el que anuncia el mitin de cierre de campaña a las 19,00 horas en el Hotel Finisterre que estará protagonizado, junto a candidatos y dirigentes provinciales, por el líder del PPdeG, Alfonso Rueda. "Cantemos una vez más 'oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa'", llaman los populares.

Pero este no será el último acto político en la previa de la jornada de reflexión: a las 21,00 horas, el jefe de los populares gallegos, quien ha apostado, entre otros, por los mensajes del "cambio" y del "voto útil", estará, junto con los principales candidatos de la provincia, en un mitin en el Pabellón de Os Remedios.

El presidente provincial del PP en Ourense, Luis Menor, ha destacado que la ciudad de As Burgas es el escenario elegido para el broche final de la campaña. "Cerramos la campaña de toda Galicia en la casa del futuro presidente de España, Alberto Núñez Feijóo", traslada en su perfil de Instagram, donde avanza: "Ourense siempre responde y nunca falla".

EL PSOE, EN TRES PROVINCIAS

Los socialistas gallegos han apostado por estar en tres provincias en el último día de campaña. Así, si bien el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, centró en la provincia de Ourense sus actos electorales en la jornada del jueves, este viernes estará en Cuntis (Pontevedra), Oleiros (A Coruña) y en Lugo.

Precisamente, será en la ciudad de la Muralla, de la que es vecino, donde participará en el mitin de cierre, con el que el PSdeG dará por concluida la carrera hacia las urnas que culminará con las votaciones de este domingo y en la que el Partido Socialista ha subrayado su mensaje de que en estas elecciones van de "derechas o de derechos".

Así, darán por concluida una campaña en la que han combinado actos sectoriales con los tradicionales mitines y en la que han recorrido todas las provincias gallegas.

EL BNG ELIGE SANTIAGO

Por su parte, el BNG centrará su última jornada de campaña en Santiago de Compostela. Por la mañana, está previsto que la portavoz nacional, Ana Pontón, realice una foto de familia con los candidatos y militancia, mientras que el acto de cierre será en el Auditorio de Galicia a partir de las 20.00 horas.

Después de abrir la campaña en Vigo, el Bloque cierra estos 15 días de actos y mítines en la capital gallega, con un acto en el que está previsto que intervenga la alcaldesa, Goretti Sanmartín, los cabeza de lista de las cuatro provincias --Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra), Olalla Rodil (Lugo) y Noa Presas (Ourense))--, y la portavoz nacional, Ana Pontón.

FRENTE AMPLIO

Mientras, el Frente Amplio concluirá esta campaña electoral con un mitin en A Coruña a partir de las 19.00 horas en el CEIP Eusebio da Guarda. Participará el portavoz de la formación, Paulo Carlos López, y los candidatos Xosé Lois Piñeiro, Rocío Núñez, Trinidad Palacios y Sara Puga.

Antes, a las 12.15 horas, los candidatos al Senado Paulo Carlos López y Rocío Núñez realizarán el último reparto electoral de la formación en la ciudad herculina en la zona de la Fonte dos Surfistas.