La creación de empresas baja un 12,8% en mayo en Galicia y las disoluciones suben un 12,6%

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles disminuyó en Galicia un 12,8%, algo menos que la media, en mayo de este año en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta situar el total en 389, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras, las disoluciones, 98 en mayo de 2026, son 11 más que las que se destruyeron en igual periodo del pasado ejercicio (87), esto es, un 12,64% más.

En el conjunto estatal, el número de nuevas sociedades mercantiles disminuyó un 15,4% en mayo en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.194 empresas, registrando un descenso mensual del 3,1%.

Con el retroceso interanual registrado en el quinto mes del año, la creación de empresas en España vuelve a profundizar en terreno negativo y acentúa la tendencia a la baja iniciada en abril, tras haber roto previamente una racha de tres meses consecutivos de ascensos.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades se situó en 593 millones de euros, lo que supone una bajada del 19,7% respecto a mayo del año anterior, mientras que el capital medio suscrito alcanzó los 52.981 euros, experimentando un retroceso anual del 5,1%.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en mayo se disolvieron un total de 1.662 sociedades mercantiles, una cifra un 2,6% inferior a la del mismo mes de 2025, de las cuales el 84,4% (1.403 empresas) formalizaron su desaparición de manera voluntaria.

En concreto, de las 1.662 empresas que se disolvieron en mayo, 1.403 lo hicieron voluntariamente, un 2,1% menos que en mayo de 2025, mientras que 84 se disolvieron tras una fusión, un 8,7% menos que en mayo del año pasado, y 175 desaparecieron por otras causas (-3,8%).